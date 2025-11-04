Metroid Prime 4: Beyond nous plonge dans son ambiance avec de nouveaux aperçus alléchants

Un nouvel aperçu très prometteur





Après plus de huit ans d'attente suite à son annonce initiale, nous pourrons enfin découvrir Metroid Prime 4: Beyond le mois prochain, aussi bien sur Switch que sur Switch 2. Pour autant, la communication entourant le FPS de Retro Studios et Nintendo a été assez légère depuis sa réapparition en juin 2024. En effet, nous n'avons eu droit qu'à une introduction de la planète Viewros et des pouvoirs psychiques en mars dernier puis à l'étonnante présentation de la moto Vai-O-La et divers biomes lors du dernier Direct. Au moins, la sensation de découverte devrait être présente. Sans trop en montrer, une nouvelle bande-annonce vient désormais bien plus nous plonger dans l'armure de Samus Aran et son périple sur cet astre inconnu. Notez qu'une fois de plus, il s'agit là de la Nintendo Switch 2 Edition, ce qui n'est pas rassurant pour les possesseurs de l'ancienne console.

Quelques détails à se mettre sous la dent





Le mot d'ordre est simple : la survie. La belle chasseuse de prime y est habituée, mais aura visiblement fort à faire, par exemple face à une armée de « loups » ou des êtres appelés Mechanoids, définis comme étant un modèle basique de soldats psychiques créés par les Lamorns. Pour ceux n'ayant pas suivi, il s'agit du nom de la race dont nous avons déjà vu un représentant désigner Samus en tant qu'Être élu et qui figurent sur la jaquette.

Parmi les détails qui font plaisir et devraient participer à l'immersion, nous voyons l'héroïne placer une main devant son visage lors de certaines séquences, alors qu'elle se trouve dans le désert pendant une tempête de sable ou en plein blizzard sur une plateforme secouée par le vent. Un boss nommé Aberax est également montré, un colosse ayant un Mochtroid à l'intérieur de lui. Et alors que Sylux est toujours présenté comme le principal antagoniste, certains fans pensent déjà que d'autres chasseurs connus pourraient être présents. Pour quelle raison ? Eh bien, la larve présente à 00:24 fait quelque peu penser à Kanden sous sa forme Lardard. Bref, wait & see.

Si vous comptez précommander Metroid Prime 4: Beyond, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat. Pour rappel, sa date de sortie est fixée au 4 décembre.

