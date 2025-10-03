BON PLAN Metroid Prime 4: Beyond, où précommander le jeu au meilleur prix sur Nintendo Switch 1 et Switch 2 ?

Sous le sapin de Noël, de nombreux joueurs espérent bien retrouver Metroid Prime 4: Beyond, le gros jeu Nintendo Switch de cette fin d'année 2025. S'il faut encore patienter quelques semaines avant de retrouver Samus Aran sur les consoles de salon portables japonaises, les revendeurs ont lancé les précommandes, avec des offres déjà très intéressantes.

Où acheter Metroid Prime 4: Beyond au meilleur prix ?





Metroid Prime 4: Beyond passe à 51,90 € seulement chez Leclerc, dans sa version Switch 2, tandis que plusieurs revendeurs affichent le jeu à moins de 45 € sur Switch 1. Voici les offres concernant Metroid Prime 4: Beyond :

Metroid Prime 4: Beyond aura-t-il une mise à niveau sur Switch 2 ?



Pour rappel, Nintendo proposera une mise à niveau de Metroid Prime 4: Beyond, permettant de passer de la version Switch 1 à la version Switch 2, contre 9,99 €. Un montant à garder en tête si jamais vous voulez acheter le jeu day one sur Switch 1, en attendant de mettre les mains sur la Nintendo Switch 2, vendue 439 € sur Cdiscount et Leclerc.

Quand sortira Metroid Prime 4: Beyond ?





La date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond est fixée au 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch 1 et Switch 2.

Lire aussi : PREVIEW Metroid Prime 4: Beyond, sur Switch 2, Samus répond au doigt et à la souris !