Life is Strange: Reunion, un nouveau jeu avec des retrouvailles attendues en fuite ?

Un nouveau leak du PEGI





Fin 2024, les joueurs ont pu découvrir une nouvelle aventure mettant en scène Max Caulfield dans Life Is Strange: Double Exposure, cette fois signée Deck Nine Games, qui a repris les rênes de la licence depuis True Colors. Mal accueilli par une large partie de la communauté, il aurait également coûté cher à Square Enix. De là à mettre la licence aux oubliettes ? Il faut croire que non, puisqu'un jeu inédit a fait son apparition sur le site du PEGI (Pan European Game Information), organisme de classification qui ne cesse de faire fuiter des jeux non annoncés. C'est donc via Gematsu que nous apprenons la possible existence de Life is Strange: Reunion, puisqu'il n'y a déjà plus aucune trace du projet en effectuant une recherche. Le premier détail qui frappe, c'est la mention d'une sortie sur PS5 le 27 mars 2025... Oui, c'est largement dépassé et pour qu'un nouveau titre fasse déjà parler de lui, c'est que son développement était sans doute déjà bien entamé avant l'échec du dernier en date.

Max et Chloe enfin réunies ?





Outre son intitulé, nous avons surtout plusieurs paragraphes de texte descriptifs à nous mettre sous la dent, dont un synopsis qui laisse donc entrevoir les retrouvailles de Max Caulfield et Chloe Price, chose qui ne serait possible qu'en ne tenant compte d'une seule chronologie. Bref, vous trouverez ci-dessous une traduction de ces informations :

Avertissement aux consommateurs Ce jeu est classé PEGI 16 en raison de la présence de langage grossier, de consommation de drogues illégales et de violence. Il est déconseillé aux moins de 16 ans. Résumé du jeu Chloé Price était la partenaire de Max Caulfield dans le temps... L’avoir perdue est le plus grand regret de Max. À présent, Chloé est arrivée à l’université de Caledon. Hantée par des cauchemars et des souvenirs impossibles, elle a besoin de l’aide de Max. Mais Max est déjà en pleine crise : dans trois jours, un brasier dévastateur ravagera le campus. Problèmes liés au contenu Ce jeu contient des scènes de consommation de drogues illégales. Lors d'une scène de fête, le joueur se voit offrir du vin et peut en prendre une gorgée. Le personnage du joueur réalise qu'il a été drogué et souffre d'hallucinations. Les images à l'écran se déforment et une scène se déroule où le personnage voit d'étranges images. Un personnage lui dit qu'elle est « complètement défoncée ». On apprend ensuite qu'elle est sous l'influence de champignons hallucinogènes. Le jeu contient également des scènes de violence réalistes et explicites. Dans la scène d'ouverture, un récapitulatif des précédents jeux de la série est présenté, incluant une scène où une jeune fille reçoit une balle dans le torse avant d'être vue gisant au sol, du sang imprégnant son chemisier. Une grande partie de la violence est suggérée : un bâtiment prend feu et on entend des gens crier à l'aide à l'intérieur. Ce jeu contient également un langage grossier, incluant le mot « fuck ». Des grossièretés plus légères sont également présentes, telles que « asshole », « piss » et « shit ». Autres éléments à relever Ce jeu propose aux joueurs d'acheter des objets in-game, tels que de nouvelles tenues et une mise à niveau numérique Deluxe. Les parents et tuteurs doivent en être informés. Avant tout achat pour un enfant, il est conseillé aux parents, tuteurs ou autres adultes responsables de vérifier les offres. Il est important de préciser que le jeu reste jouable sans avoir à acheter ces objets. Certaines images peuvent choquer les plus jeunes, notamment des scènes de cadavres sans sang ni détails de blessures, ainsi que des squelettes humains. Le jeu contient également des allusions sexuelles. Lors d'une fête, un personnage explique au joueur que quelqu'un est absent, car sa « petite amie pensait qu'il s'agissait d'une orgie ». Le suicide est fréquemment évoqué, mais aucune représentation n'est montrée.

Il y a clairement de quoi être intrigué par ce Life is Strange: Reunion. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des jeux de la licence dans Life is Strange Collection, vendu 51,41 € chez Cdiscount.