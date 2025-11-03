DON'T NOD (Life is Strange) annonce un nouveau jeu en collaboration avec une plateforme de SVoD

Bien connu pour les premiers Life is Strange, mais aussi pour Remember Me, Vampyr, Jusant, Banishers : Ghosts of New Eden ou plus récemment Lost Records : Bloom & Rage, le développeur français DON'T NOD sortira l'année prochaine Aphelion, un jeu d'aventure et de science-fiction. Mais le studio a un autre gros projet dans ses cartons.

Une licence Netflix adaptée par DON'T NOD





À l'occasion de son bilan financier couvrant le premier semestre 2025, DON'T NOD annonce un accord de développement avec Netflix. Le studio français va concevoir « un nouveau jeu vidéo narratif basé sur une propriété intellectuelle majeure », mais la franchise concernée n'a pas encore été dévoilée. De quoi rappeler la bonne époque des titres de Telltale Games, qui avait adapté The Walking Dead, Batman, Les Gardiens de la Galaxie, Retour vers le Futur, Game of Thrones ou encore Jurassic Park en jeux narratifs.

C'est la crise chez DON'T NOD





Ces dernières années, DON'T NOD a enchaîné les échecs. Ses derniers jeux n'ont pas rencontré le succès commercial escompté, le studio évoque des performances « inférieures aux attentes » pour Lost Records : Bloom & Rage. DON'T NOD a mis en pause le développement des projets P12 et P13. Il évoque également un « plan de performance » en cours depuis le début de l'année ; DON'T NOD Montréal a subi des licenciements cet été.

Pour en revenir au jeu vidéo en collaboration avec Netflix, il y a l'embarras du choix concernant la licence. Les joueurs devront patienter avant de découvrir ce futur projet. D'ici là, vous pouvez acheter Lost Records : Bloom & Rage à 29,99 € chez Leclerc.