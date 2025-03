God of War Ragnarök : Santa Monica Studio célèbre les 20 ans de la licence avec la Collection Odyssée noire et des réductions

D'ici une semaine, la licence God of War va fêter son 20e anniversaire puisque c'est le 22 mars 2005 qu'est parue la première aventure de Kratos sur PS2 en Amérique du Nord. Beaucoup de sang a coulé sous les ponts depuis et le dieu de la guerre a quitté la Grèce pour deux aventures dans le Grand Nord aux côtés de son fils Atreus dans God of War (2018) et God of War Ragnarök en 2022. Comme annoncé sur le PlayStation Blog, afin de célébrer comme il se doit cette date symbolique, Santa Monica Studio a prévu plusieurs petites choses, dont une mise à jour gratuite pour le dernier jeu en date disponible sur PS5 et PS4, ainsi que sur PC depuis septembre dernier.

La Collection Odyssée noire, c'est son nom, sera disponible le jeudi 20 mars et s'inspire de la skin qui pouvait être débloquée dans God of War II en le terminant en mode Dieu, avec Kratos ayant alors la peau noire et des tatouages dorés au lieu de rouges. L'ensemble des nouveautés sera accessible depuis le coffre d'objets perdus du jeu de base et proposé directement dans Valhalla. En plus de ça, il sera désormais possible de modifier l'apparence des accessoires d'arme et de bouclier.

Apparence et armure Odyssée noire pour Kratos Apparence Odyssée noire pour Kratos.

Ensemble d’armure Odyssée noire pour Kratos (plastron Odyssée noire, brassards Odyssée noire et ceinture Odyssée noire). Armures de compagnon Odyssée noire Vêtement Odyssée noire pour Atreus.

Robe de sorcière Odyssée noire pour Freya. Apparences et accessoires d’arme Odyssée noire Hache Léviathan Odyssée noire (apparence) et pommeau Odyssée noire (accessoire).

Lames du Chaos Odyssée noire (apparence) et manches Odyssée noire (accessoire).

Lance Draupnir Odyssée noire (apparence) et talon Odyssée noire (accessoire). Veuillez noter que les apparences d’armes sont conçues pour la version finale de chaque arme et ne seront utilisables que lorsque ces armes auront atteint leur dernier niveau d’amélioration. Apparences de bouclier et rönd Odyssée noire Bouclier du gardien Odyssée noire (apparence).

Bouclier Intrépide Odyssée noire (apparence).

Bouclier Mur de pierre Odyssée noire (apparence).

Bouclier d’étoile brisée Odyssée noire (apparence).

Bouclier offensif Odyssée noire (apparence).

Bouclier Aspis spartiate Odyssée noire (apparence).

Rönd Odyssée noire.

En plus de ça, un kit 20e anniversaire avec des fonds d'écran pour PC et smartphones, ainsi que de quoi habiller nos profils sur les réseaux sociaux a été mis à disposition et peut être téléchargé ici. Le 20 mars, la boutique de points Steam proposera des objets thématiques et un avatar PSN sera offert aux joueurs.

Au passage, sur Steam et l'Epic Games Store, les deux derniers jeux vont être en promotion jusqu'à cette même date. Chez Gamesplanet, vous pouvez aussi les obtenir avec de belles remises, God of War (2018) étant affiché à 18,99 € et God of War Ragnarök à 44,99 €.

