God of War Ragnarök : une mise à jour 6.01 disponible, quelles sont les nouveautés ?

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment a effectué diverses annonces. Parmi elles, un rétropédalage en ce qui concerne l'obligation d'avoir un compte PSN pour jouer à certains de ses jeux solos sur PC avec en tête de liste Marvel's Spider-Man 2 qui sortait alors le lendemain. God of War Ragnarök était également concerné, rien d'étonnant compte tenu du mécontentement à sa sortie en septembre dernier sur Steam et l'Epic Games Store. Eh bien, qu'elle n'a pas été notre surprise en voyant la mise à jour 6.002 du jeu se télécharger sur notre PS5, pesant 2,083 Go et également appelée version 6.01 sur le site officiel.

Santa Monica Studio a en effet déployé sur les trois plateformes où est disponible God of War Ragnarök ce nouveau patch, mais à quoi sert-il ? En premier lieu, il débloque l'accès au set d'Armure de l'ours noir sans avoir besoin de passer par le New Game+ comme c'était le cas depuis l'ajout du mode en avril 2023. Cette récompense servant désormais d'appât pour que les joueurs PC se servent du PSN, il n'aurait pas été équitable qu'une partie de la communauté puisse l'obtenir plus facilement que l'autre. Fort heureusement, il y a d'autres sets liés au fait de recommencer l'aventure. Le système de transmogrification a lui été légèrement revu. Vous trouverez les détails du changelog ci-dessous :

Version 6.01 La fonctionnalité de modification d'apparence a été changée pour ne plus nécessiter que l'équipement soit entièrement mis à niveau jusqu'au niveau 9.

L'ensemble d'Armure de l'ours noir ne requiert désormais plus d'atteindre la Nouvelle Partie + pour le débloquer. Pour toutes les sauvegardes nouvelles et en cours, vous pourrez accéder à l'ensemble d'armure dans le coffre d'objets perdus dès qu'il est disponible dans le jeu.

Mais qu'en est-il des joueurs sur ordinateur ne souhaitant donc pas utiliser un compte PSN ? Eh bien, les détails du patch 8 sur PC précisent bien qu'il est toujours possible de l'avoir en NG+ comme avant. Bref, comme nous l'avions évoqué, cette décision semble avoir été prise relativement récemment pour tenter de ne pas continuer à plomber les ventes des jeux first-party dans les boutiques d'Epic Games et Valve.

Au passage, les fonctionnalités inédites qui avaient été ajoutées sur PC à la sortie, à savoir l'option de réduction des indices et l'audiodescription des cinématiques, avaient été rajoutées sur PS4 et PS4 via la version 6.0 début novembre, de même que des améliorations pour la PS5 Pro.

Version 6.00 Correction de bugs Correction d'un problème où Brok ne se dirigeait pas correctement vers la boutique du camp de Freyr.

Correction d'un problème où les poignées ne pouvaient pas être fabriquées si l'objet ne l'avait pas été avant une partie en NG+.

Les ressources spéciales requises pour la fabrication des poignées ne peuvent plus être vendues.

Les ressources spéciales requises pour la fabrication des poignées tomberont à nouveau si le joueur a vendu l'objet par accident. Ajout de nouvelles options de gameplay Timing des énigmes Étendu+ : réduit les indices de puzzles associés tout au long du jeu pour permettre plus de temps d'exploration et d'essais et d'erreurs.

Description audio : ajout d'une nouvelle option d'accessibilité qui ajoute des descriptions audio à toutes les cinématiques du jeu. Nouvelles options avancées pour la PS5 Pro Mode amélioré PS5 Pro : nouveau mode ajouté pour la PS5 Pro qui active les fonctionnalités de Performance tout en tournant à 60 fps.

Le Mode haute fréquence débloquera la fréquence d'images lors de l'exécution sur des moniteurs à taux de rafraîchissement variable.

Le mode Performance de base de la PS5 est amélioré sur la PS5 Pro.

L'option PlayStation Spectral Super Resolution est disponible en tant qu'upscaler en plus de l'Anti-aliasing temporel.

Si God of War Ragnarök vous intéresse, il est vendu 53,99 € chez Gamesplanet.