God of War Ragnarök: Valhalla, la mise à jour 5.01 et le DLC sont de sortie, Santa Monica Studio fait le point

La rumeur d'un DLC pour God of War Ragnarök qui serait un stand-alone avait circulé le mois dernier et c'est donc avec joie que nous avons accueilli son annonce lors des Game Awards la semaine dernière. Mais là où nous avons été complètement surpris, c'est qu'en plus d'une sortie ce mardi 12 décembre, ce contenu inédit est entièrement gratuit, prenant la forme d'un mode de jeu séparé aux inspirations de roguelite. Il est accompagné d'une mise à jour 5.01 (ou version 5.001.000) pesant 2,729 Go sur PS5, détaillée un peu plus bas. Cette extension Valhalla doit en plus être téléchargée séparément depuis le PlayStation Store, soit en vous y rendant ou via le menu principal du jeu qui redirige dessus. En revanche, notez que cela peut aussi lancer le téléchargement de son autre version puisqu'il est cross-gen, d'où l'indication parlant de 17,1 Go, alors qu'il ne requiert que 8,394 Go d'espace de stockage sur PS5 et 8,811 Go sur PS4. Santa Monica Studio précise en plus si ce n'était pas suffisamment évident que pour jouer à God of War Ragnarök: Valhalla, il faut au préalable avoir le jeu installé complètement. Dans le cas où vous devriez le télécharger à nouveau, il est donc demandé d'attendre.

Les directeurs de jeu chargés de ce contenu additionnel, Bruno Velazquez et Mihir Sheth, dévoilent en vidéo 5 éléments à connaître (ou non) avant de nous plonger dans cet épilogue à l'aventure nordique de Kratos.

Voici le changelog de la mise à jour 5.01 :

Accéder à God of War Ragnarök: Valhalla Rendez-vous sur le PlayStation Store et téléchargez God of War Ragnarök: Valhalla. Le DLC ne sera pas automatiquement téléchargé sous forme de patch pour le jeu de base, vous devrez le télécharger séparément depuis la boutique. Pour jouer à God of War Ragnarök: Valhalla, vous devrez également avoir God of War Ragnarök entièrement installé. Si vous retéléchargez GoWR et téléchargez GoWR:V en même temps, veuillez attendre que le jeu de base soit complètement terminé avant d'essayer d'accéder au DLC. Une fois le jeu de base et le DLC entièrement installés, vous pourrez accéder à God of War Ragnarök: Valhalla via le menu principal de God of War Ragnarök. Nouveau dans la mise à jour 5.01 DLC God of War Ragnarök: Valhalla Corrections de bugs Équipement Correction d'un problème qui faisait que la bannière de la Lance Draupnir n'avait plus l'air améliorée lorsqu'elle était utilisée en transmogrification.

Correction d’un problème qui empêchait l’armure de taille Flawless Berserker d’avoir un effet lumineux. Localisation [Arabe uniquement] Correction d'un problème d'alignement qui faisait chevaucher une icône avec le diagramme du contrôleur. Problème connu Si un utilisateur installe God of War Ragnarök: Valhalla avant d'installer God of War Ragnarök, puis essaie de lancer le DLC avant la fin du téléchargement du jeu de base, il obtiendra un écran de chargement infini.

SOLUTION DE CONTOURNEMENT : terminez le téléchargement de God of War Ragnarök avant de tenter d'accéder au DLC.

Si vous avez été très patients et souhaitez vous procurer God of War Ragnarök, sachez qu'il est vendu seulement 47,99 € (PS5) / 39,99 € (PS4) sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

