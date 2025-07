TEST NINJA GAIDEN: Ragebound, le pixel saigne comme jamais

Brutal pixel, beauté martiale





Ryu Hayabusa a pris sa retraite (temporairement). Le monde, lui, n’a pas le luxe de souffler. Entre guerre ancestrale et armée démoniaque, NINJA GAIDEN: Ragebound ouvre un nouveau chapitre aussi sanglant que stylisé. Plus qu’un simple spin-off, ce titre signé The Game Kitchen entend renouer avec les sensations old-school tout en injectant une bonne dose de modernité dans ses veines pixelisées. Et spoiler : ça tranche dans le vif.

C’est vraiment classe !

Si vous n’avez pas suivi l’actualité autour du jeu, non, il ne s’agit pas d’un titre en 3D, mais il impose dès la première mission une direction artistique foudroyante en 2D. Le pixel art ici n’est pas de la coquetterie rétro, c’est un vrai parti pris. Chaque animation est chirurgicale, chaque mouvement transpire la rage. Le trait est acéré, les effets de lumière mettent en valeur les impacts, les gerbes de sang s’étalent avec un plaisir sadique maîtrisé. Le résultat ? Une ambiance qui sent la sueur, la cendre et la vengeance. C’est vraiment classe !

Même les ennemis, souvent en arrière-plan dans ce genre de jeu, bénéficient d’un soin redoutable. Les boss sont spectaculaires, les démons sadiques, et les niveaux regorgent de détails destructibles. Nous sommes loin d’un simple hommage... NINJA GAIDEN: Ragebound s’offre carrément un trône dans le panthéon du pixel moderne.

Impossible de parler Ninja Gaiden sans mentionner l’ambiance sonore. Et là aussi, la claque est nette. Tambours japonais tribaux, nappes dark-electro, riffs de guitares qui dérapent comme des lames sur de l’os. N’ayons pas peur des mots, la bande-son tape juste. Elle soutient le rythme effréné des combats tout en glissant quelques instants contemplatifs quand le scénario ralentit ; histoire de reprendre notre souffle. Pour faire simple, les notes sont en adéquation avec l’action à l’image. Les bruitages, eux, renforcent la brutalité de chaque coup. Un vrai festival auditif de l’art ninja.

Notation Graphisme 18 20 Bande son 17 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 15 20 Scénario 14 20 Verdict 18 20