NINJA GAIDEN: Ragebound, ce retour aux sources se fera aussi en physique !

Après NINJA GAIDEN 2 Black sorti par surprise en début d'année, c'est une proposition inédite revenant clairement aux sources que compte nous proposer The Game Kitchen et Dotemu le mois prochain, l'action-platformer 2D NINJA GAIDEN: Ragebound, qui peut actuellement être essayé au détour d'une démo sur PC. Mais voilà, aussi intéressant ce projet soit-il, il n'avait été annoncé qu'au format numérique, de quoi attrister les plus anciens d'entre nous. Qu'à cela ne tienne, des éditions physiques viennent d'être annoncées, de quoi satisfaire une partie de la communauté et les joueurs soucieux de la préservation, en espérant tout de même qu'il n'y ait pas tout un tas de DLC à l'avenir comme ce fut le cas pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, qui a bénéficié de multiples rééditions ensuite.

C'est Silver Lining Interactive qui va les proposer aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et donc en Europe, mais pas avant le 12 septembre prochain et uniquement sur PS5 et Switch. Pour rappel, NINJA GAIDEN: Ragebound vient d'être daté au 31 juillet sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, il faudra donc attendre six semaines de plus avant d'en profiter si vous comptez craquer pour ce format.

Deux éditions vont être mises en vente, chacune proposant quelques bonus en supplément du jeu, même si tout ne sera étrangement pas matériel. Il est d'ores et déjà possible de les précommander depuis la boutique en ligne de la société.

Édition Standard - 39,99 € Le jeu NINJA GAIDEN: Ragebound sur PS5 ou Switch.

Bande originale numérique.

Un livret.

Édition Spéciale - 69,99 € Le contenu de l'édition Standard.

Une carte en tissu.

4 pin's en métal à l'inspiration pixel art.

Un médaillon représentant les protagonistes sur chacune de ses faces.

Un stand représentant un niveau de jeu.

Un poster recto verso.

De son côté, NINJA GAIDEN 4 est disponible en précommande à la Fnac dès 69,99 €.

