NINJA GAIDEN: Ragebound, Dotemu introduit une nouvelle membre jouable du Clan de l'Araignée Noire, la vénéneuse Kumori

Pour Koei Tecmo, 2025 va être « L'année du Ninja » et cela peut clairement s'étendre au reste de l'industrie vidéoludique. En effet, SEGA prépare de son côté un Shinobi: Art of Vengeance et nous avons déjà pu incarner Naoe dans Assassin's Creed Shadows. Dotemu et The Game Kitchen préparent ainsi un NINJA GAIDEN: Ragebound, tandis que les fans de la licence peuvent déjà profiter de NINJA GAIDEN 2 Black en attendant NINJA GAIDEN 4. En termes de comeback, c'est une stratégie pour le moins agressive. Pour en revenir à ce futur action-platformer en 2D, nous l'avions découvert lors des Game Awards 2024 au travers d'une bande-annonce mêlant cinématique animée et gameplay servant à introduire Kenji Mozu du clan Hayabusa. Eh bien, ce retour aux sources ne le mettra pas uniquement en scène, car un deuxième trailer entièrement porté sur les séquences de jeu vient désormais nous présenter Kumori, l'autre protagoniste de l'aventure !

Première particularité de Kumori qui va plaire aux fans de longue date, elle fait partie du Clan de l'Araignée Noire, groupe d'antagonistes s'opposant à Ryu Hayabusa. Au passage, les fans de Hunter x Hunter et de la Brigade Fantôme apprécieront son tatouage ! La deuxième, c'est qu'outre un passage introductif, son esprit va fusionner avec celui de Kenji, lui permettant d'utiliser un nouveau panel de techniques. Elle ne sera donc jouable à proprement parler que lors de segments dédiés.

Vous trouverez ci-dessous une longue présentation par David Jaumandreu, producteur et directeur de NINJA GAIDEN: Ragebound, partagée sur le PlayStation Blog et qui évoque notamment le choix d'avoir introduit Kumori en tant que personnage jouable.

Lorsque nous avons commencé à concevoir les personnages de NINJA GAIDEN: Ragebound, une question a rapidement stimulé notre imagination : ne serait-il pas incroyable de pouvoir incarner un membre de la faction ennemie ? C'est quelque chose que nous avons toujours rêvé dans nos franchises préférées, ces rares moments où un jeu vous permet de vous mettre dans la peau de quelqu'un de l'autre côté. Le Clan de l'Araignée Noire, un élément important des jeux Ninja Gaiden en 3D, nous a toujours fascinés avec son style féroce et ses personnages inoubliables. Alors, nous nous sommes demandé : pourquoi ne pas les inclure d'une tout autre façon ? Et c'est ainsi que le personnage de Kumori est né. Kumori est une fière kunoichi du Clan de l'Araignée Noire, et sert de contrepartie à Kenji, l'autre protagoniste du jeu. Tandis que Kenji reste sous la tutelle de son maître, Ryu Hayabusa, Kumori a déjà conquis sa place en tant que meilleure combattante de son clan. Après le quasi-effondrement du Clan de l'Araignée Noire, elle porte le lourd fardeau de la reconstruction et de la protection de leur avenir. Sans pitié et pragmatique, Kumori se bat sans relâche et utilise des armes modernes, des techniques ennemies, et même des pouvoirs démoniaques pour mener à bien sa mission. Elle ne suit pas les codes traditionnels, se fie uniquement à la voie qui mène à la victoire. Contrairement à Kenji, qui se bat avec un katana et se concentre sur le combat rapproché, Kumori utilise des kunai, lui offrant une longue portée, des attaques rapides, ainsi que la possibilité d'atteindre ses ennemis depuis quasiment n'importe où. Son agilité et sa capacité d'adaptation font d'elle une combattante exceptionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de se battre contre des ennemis difficiles à atteindre ou lorsque le chaos règne. Malgré leurs différences, Kenji et Kumori partagent des valeurs communes : ils sont tous deux poussés par la loyauté, l'honneur et leur sens du devoir envers leur clan. Bien qu'ils viennent de clans opposés, ils représentent une nouvelle génération de guerriers, façonnée par leur héritage, mais qui n'est pas piégée par leur passé. Leur chemin se croise à un moment crucial où ils doivent faire face à une puissante menace démoniaque, les piégeant tous deux dans le royaume des démons. Confrontés à une destruction totale, ils prennent une décision impensable : unir leurs forces, sachant pertinemment que leurs clans n'accepteraient jamais une telle alliance. Cette coopération interdite, considérée comme un mal nécessaire, est une union fondamentale qui changera à jamais leur destin. En tant que guerriers fusionnés, les joueurs ont accès au meilleur des deux personnages, combinant leurs armes, compétences, ainsi qu'une nouvelle source d'énergie : le Ki. Tandis que les joueurs accumulent du Ki en battant leurs ennemis, l'esprit de Kumori peut invoquer de puissantes Armes Araignée, telles qu'un Kama ou un Chakram, capables de trancher à travers les ennemis tout comme les murs, augmentant leur portée et infligeant des dégâts massifs. Leurs rages réunies alimentent également des attaques dévastatrices. À chaque fois qu'un ennemi est vaincu à l'aide d'une attaque Hypercharged, leur rage augmente. Une fois que leur rage atteint son sommet, les joueurs peuvent déclencher une attaque qui élimine tous les ennemis à l'écran, une démonstration spectaculaire de leur vengeance et de leur puissance. Fidèle à l'esprit de Ninja Gaiden, le gameplay reste rapide, fluide et sans relâche. Toutes les armes et techniques sont intégrées de façon fluide, et vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour changer d'équipement ou de personnage. Les combats se déroulent naturellement, gardant l'adrénaline à son maximum et l'action constante. Équiper vos personnages jouera également un rôle crucial. Les joueurs peuvent récupérer des Scarabés Dorés pour débloquer de nouvelles améliorations, des talismans et techniques. Le talisman de Kenji se concentre sur les améliorations passives, telles que l'augmentation des dégâts au corps à corps, l'amélioration de sa défense ou des effets de l'Hypercharge. Kumori, en revanche, offre un élément unique avec ses Shadow Arts, débloquant de nouvelles Armes Araignée et de puissants Ragebound Arts conçus pour différents styles de jeu et stratégies d'approche. Étant donné que le corps physique de Kumori reste piégé dans le monde des démons, seul son esprit voyage avec Kenji, mais grâce aux Demonic Altars, elle peut temporairement reprendre sa forme physique. Ces moments lui permettent d'interagir avec une dimension démoniaque alternative, révélant des passages cachés invisibles à l'œil humain. Cependant, son temps dans cet état est limité, forçant les joueurs à réfléchir rapidement, à résoudre des solutions étranges, et à faire face à des défis intenses pendant le temps imparti. Ces segments offrent des séquences de plateforme palpitantes, des scénarios de combat stratégiques, ainsi que des opportunités d'exploration uniques, conçus pour ajouter du rythme et de la profondeur au jeu. Nous espérons que vous avez apprécié ce premier aperçu de Kumori ! Nous avons hâte que vous puissiez vivre à la fois la voie du Ninja Hayabusa et du Ninja de l'Araignée Noire dans ce nouveau chapitre de Ninja Gaiden.

Pour rappel, NINJA GAIDEN: Ragebound est attendu cet été sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Oui, même avec l'annonce et présentation de la Switch 2 depuis, il semble qu'aucune version dédiée ne soit prévue pour le moment, ce qui ne l'empêchera pas d'être jouable dessus.

