NINJA GAIDEN 4 : une suite inespérée officialisée, née d'une collaboration de rêve par des maîtres de l'action

Pour le Xbox Developer_Direct 2025, trois jeux avaient annoncé leur présence en amont, tandis qu'un quatrième projet était teasée. La rumeur voulait qu'il s'agisse d'une entrée inédite d'une licence légendaire japonaise. Eh bien, autant dire que c'est le cas et sa révélation a même servi d'introduction à la présentation. Alors qu'un inattendu Ninja Gaiden: Ragebound par Dotemu a été révélé en décembre dernier lors des Game Awards, c'est cette fois une suite à la série principale que nous avions quittée en 2013 avec Ninja Gaiden 3: Razor's Edge qui est venue nous mettre des étoiles plein les yeux. Et pour cause, Team Ninja s'est associé à PlatinumGames pour concevoir un NINJA GAIDEN 4 ! Une telle collaboration, c'est un rêve pour bon nombre de joueurs et le résultat semble très prometteur.

Ryu Hayabusa sera évidemment toujours présent tout au long du jeu et pourra même être joué, mais nous incarnerons principalement cette fois un dénommé Yakumo, un prodige dont le destin est lié au maître ninja. Il aura notamment comme particularité d'utiliser l'Aspect du Corbeau écarlate lui permettant d'effectuer une Frappe écarlate.

Les deux producteurs du projet, Fumihiko Yasuda, qui est aussi responsable de Team Ninja et Yuji Nakao, qui officie comme directeur du jeu du côté de PlatinumGames ont partagé de nombreux détails sur ce nouvel épisode sur Xbox Wire :

Un nouvel univers pour NINJA GAIDEN dévoilé

Bien que la série soit adorée depuis près de quatre décennies, l’annonce de NINJA GAIDEN 4 marque le premier nouvel épisode principal en 13 ans. Interrogé sur cette longue période, couvrant deux générations de consoles Xbox, Fumihiko Yasuda a exprimé le désir constant de Team NINJA de redonner vie à la série.

« Les fans nous demandent depuis longtemps un nouveau jeu NINJA GAIDEN », a-t-il expliqué. « Le président de Koei Tecmo, Hisashi Koinuma et le PDG de PlatinumGames, Atsushi Inaba, entretiennent une relation étroite, ce qui nous a amenés à envisager une collaboration. PlatinumGames possédait l’expertise idéale pour travailler sur NINJA GAIDEN, et avec le soutien de Phil-san [Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming], les trois entreprises ont pu franchir une étape cruciale pour créer ce tout nouveau NINJA GAIDEN. »

Dévoilé pour la première fois lors de l’émission Developer_Direct et édité par Xbox Game Studios, NINJA GAIDEN 4 se présente comme la suite directe de NINJA GAIDEN 3. Tout en conservant l’univers sombre et brut qui a fait la renommée de la série, les joueurs incarneront un nouveau protagoniste : Yakumo.

« Une longue période s’est écoulée depuis les évènements de NINJA GAIDEN 3 et les joueurs découvriront un Tokyo horriblement transformé. L’un des thèmes centraux de cette histoire est le retour des Dark Dragons, qui a plongé la ville dans le chaos. Dans ces conditions troublantes, Yakumo devra affronter ses ennemis, mais aussi croiser le chemin du redoutable maître ninja lui-même, Ryu Hayabusa », a expliqué Yuji Nakao, Producteur et Directeur de NINJA GAIDEN 4 chez PlatinumGames.

Interrogé sur l’introduction dans la saga de Yakumo, Nakao a précisé : « Comme cela fait longtemps depuis le dernier jeu, nous voulions un nouveau héros pour rendre la série plus accessible aux nouveaux joueurs. Bien sûr, nous voulions aussi satisfaire les fans de longue date. C’est pourquoi Ryu Hayabusa joue un rôle majeur dans l’histoire : il représente un défi et un point de progression clé pour Yakumo. Ryu apparaîtra tout au long du jeu et sera également jouable, assurant que sa puissance et sa présence soient profondément ressenties dans NINJA GAIDEN 4. »

Surmonter l’adversité dans NINJA GAIDEN 4

Dans la bande-annonce du Developer_Direct, le nouveau protagoniste, Yakumo, dévoile des mécaniques inédites et élégantes, notamment des déplacements utilisant des câbles et des rails, une première dans un jeu NINJA GAIDEN. Interrogé sur l’ajout de ces éléments, Yuji Nakao a révélé l’un des thèmes centraux du jeu : « L’adversité est un concept clé dans ce jeu. Du début à la fin de chaque niveau et même dans les transitions, tout est conçu pour représenter les épreuves auxquelles Yakumo doit faire face. »

Cette adversité s’exprimera avant tout par le combat, marque de fabrique de NINJA GAIDEN. Mais Nakao explique que ces nouveaux éléments, en dehors des affrontements, permettent de maintenir cette tension constante : « Pour garder ce sentiment de défi tout au long du jeu, nous avons ajouté des mécaniques à grande vitesse, comme les actions sur rails ou câbles, qui contribuent à renforcer ce niveau de tension. »

La bande-annonce montre également un Tokyo pluvieux, baigné d’une esthétique cyberpunk, laissant une forte impression sur les spectateurs.

« Dans NINJA GAIDEN 4, nous avons voulu mélanger des éléments anciens et modernes. Tokyo, dans ce jeu, a été drastiquement transformé par l’influence de la pègre, ce qui explique son apparence si particulière », explique Nakao, avant de détailler le rôle de la pluie de miasmes provoquée par les Dark Dragons, ainsi que les catastrophes qu’elle a causées.

« La pluie est un thème visuel majeur dans ce jeu. Par exemple, nous avons énormément travaillé sur l’apparence des personnages lorsqu’ils sont trempés, sur l’impact des gouttes de pluie au sol et sur divers autres effets. »

Ces motifs visuels restent fidèles à l’atmosphère sombre et hardcore qui caractérise la série tout en apportant une nouvelle identité à la direction artistique.

Nakao s’est également exprimé sur la difficulté du jeu, un aspect emblématique de la série :

« Nous avons rassemblé les meilleurs éléments de la série et les avons élevés pour la génération actuelle. Personnellement, je pense que NINJA GAIDEN 2 possédait beaucoup de qualités remarquables et je crois que les fans ressentiront fortement son influence dans NINJA GAIDEN 4. »

Après une si longue pause, il était essentiel pour l’équipe de trouver le bon équilibre entre ce qui a fait la grandeur de la série et l’intégration de nouvelles idées. Malgré les défis que représente ce retour, la collaboration entre Team NINJA et PlatinumGames promet une expérience NINJA GAIDEN sans précédent.

« L’une des grandes différences entre les jeux d’action modernes et NINJA GAIDEN réside dans le sentiment d’équité lorsque vous affrontez des ennemis », explique Nakao, décrivant la philosophie d’équilibrage unique de la série. « Les ennemis sont conçus pour être des maîtres de la défense et experts en agressions ininterrompues, mais les joueurs ne ressentent jamais un désavantage injuste. Il y a un équilibre qui a traversé toute la série, en dépassant les tendances actuelles. »

Nakao poursuit en expliquant les piliers du gameplay de la série : « Les transitions rapides entre attaque et défense, les combats en tête-à-tête presque dignes d’un jeu de combat, ces éléments évolueront dans NINJA GAIDEN 4. En même temps, nous avons veillé à ce que les joueurs de longue date se sentent immédiatement chez eux en prenant la manette en main. »

Un véritable successeur

Lorsqu’on lui a demandé quels défis il avait rencontrés pour maintenir l’équilibre qui définit la série NINJA GAIDEN, Yuji Nakao a partagé son point de vue avec un sourire. « Si je devais détailler les sensations du gameplay, nous serions encore là pendant un bon moment (rires). Dans tous les titres NINJA GAIDEN, un équilibre délicat est soigneusement élaboré pour conserver la satisfaction d’attaquer les ennemis sans perdre la vitesse et l’exaltation qui définissent le gameplay. Je me souviens avoir rencontré des difficultés lors des ajustements pour obtenir le bon ressenti lorsque nous avons commencé à implémenter et tester les systèmes. De plus, lorsque nous avons intégré Ryu Hayabusa dans NINJA GAIDEN 4, nous voulions que les fans de longue date retrouvent exactement les mêmes sensations de gameplay qu’ils connaissent et apprécient. Nous avons eu de nombreuses discussions avec Team NINJA pour peaufiner les mécaniques et nous assurer que tout semblait parfait. »

Fumihiko Yasuda a ajouté : « Quand il s’agit du ressenti du gameplay, Team NINJA a été profondément impliqué. L’équité dans les combats avec les ennemis n’est possible que si la jouabilité est irréprochable. Pour y parvenir, nous avons poussé encore plus loin le raffinement des contrôles et d’autres aspects. Je sais que nous avons probablement semblé un peu trop exigeants parfois... (rires). » Cette collaboration entre les deux studios a été cruciale pour créer la prochaine expérience ultime de NINJA GAIDEN.

L’une des fonctionnalités phares de NINJA GAIDEN 4, qui incarne l’héritage de la série tout en introduisant des éléments inédits, est la Bloodraven Form de Yakumo. Nakao décrit cette forme comme « une technique qui manipule le sang de soi-même et des ennemis, le transformant en une arme massive capable de trancher plusieurs adversaires en une seule fois. »

Il a également expliqué comment cette nouveauté enrichit le gameplay traditionnel de la série.

« Yakumo combat en utilisant la Bloodraven Form (Aspect du Corbeau écarlate), et lorsqu’il remplit certaines conditions, il peut déclencher un mouvement appelé Bloodbath Kill (Frappe écarlate), qui divise instantanément ses ennemis en deux d’un seul coup. » Nakao précise que, si les précédents jeux demandaient aux joueurs de réfléchir à la meilleure manière d’aborder les affrontements contre plusieurs adversaires, NINJA GAIDEN 4 introduit une autre approche exaltante pour faire face à des hordes ennemies. « Cette fois, nous avons ajouté des attaques à grande échelle et à haut niveau de dégâts avec la Bloodraven Form (Aspect du Corbeau écarlate), permettant aux joueurs de renverser instantanément le cours d’un combat à leur avantage. »

Ce système offre des moments de répit face à des situations accablantes, apportant une nouvelle profondeur au gameplay que Nakao espère voir plaire aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux fans de longue date.

Team NINJA et PlatinumGames sont tous deux réputés pour leur expertise dans les jeux d’action haut de gamme. Selon Nakao, le processus de création de NINJA GAIDEN 4 a permis de mettre en lumière les forces uniques de chaque studio. « En regardant les titres créés par PlatinumGames, nous avons remarqué des différences claires dans nos approches. Alors que nous mettons l’accent sur des coups flashy et percutants ainsi que sur des moments intenses, la série NINJA GAIDEN se concentre sur un gameplay raffiné et satisfaisant, culminant dans une expérience d’action exceptionnellement aboutie. Cette collaboration a été une occasion d’apprentissage unique pour nous chez PlatinumGames. »

Interrogé sur l’importance de faire revenir NINJA GAIDEN 4 sur Xbox, Yasuda a réfléchi à la longue histoire de Team NINJA avec cette plateforme. « Avec des titres comme la série Dead or Alive et la série NINJA GAIDEN, en particulier NINJA GAIDEN, NINJA GAIDEN Black et NINJA GAIDEN 2, nous entretenons une relation de longue date avec Xbox. Cela fait longtemps, mais nous sommes ravis de faire revenir cet épisode sur Xbox. De plus, avec l’ajout du jeu dans le Game Pass, nous sommes impatients que davantage de personnes puissent découvrir cette série. »

Nakao, qui est devenu fan de la série lorsqu’il était étudiant, a également partagé son enthousiasme : « Personnellement, j’ai joué à NINJA GAIDEN 2 sur Xbox 360, donc pouvoir jouer au dernier opus à nouveau sur Xbox me rend très heureux. Même aujourd’hui, je lance parfois NINJA GAIDEN 2 sur ma Xbox Series X. En tant que développeur et fan, je suis ravi de voir la série NINJA GAIDEN à nouveau réunie sur Xbox, créant un moment où tous ces titres peuvent être appréciés au même endroit. »

« L’année du Ninja » ne fait que commencer : jouez à NINJA GAIDEN 2 Black dès aujourd’hui

Lors du Developer_Direct, les fans ont eu droit à une double surprise : non seulement l’annonce de NINJA GAIDEN 4, mais également celle, tout aussi excitante, de la disponibilité immédiate de NINJA GAIDEN 2 Black dans le Game Pass. Nous avons interrogé Fumihiko Yasuda sur les coulisses de ce projet et les améliorations apportées au jeu.

« Cette annonce simultanée et cette sortie le jour même, aux côtés de NINJA GAIDEN 4, ont peut-être surpris certaines personnes », a-t-il commencé. « La principale raison derrière le développement de NINJA GAIDEN 2 Black était de répondre aux attentes des fans les plus fidèles, qui pourraient se demander : "Que va devenir Ryu Hayabusa ?" Nous voulions également offrir aux joueurs quelque chose à savourer en attendant la sortie de NINJA GAIDEN 4. Nous avons choisi NINJA GAIDEN 2, car il reste l’un des jeux d’action les plus solides de la série. Nous avons ajouté Black au titre pour signaler aux fans qu’il s’agit de la version définitive, un peu comme NINJA GAIDEN Black l’était pour le premier opus. »

Yasuda a également révélé que l’idée de développer NINJA GAIDEN 2 Black est née des retours des joueurs lors de la sortie de la NINJA GAIDEN Master Collection en 2021. De nombreux fans avaient alors exprimé leur souhait de retrouver une expérience plus proche de l’original NINJA GAIDEN 2.

En parlant de cette version remastérisée développée avec l’Unreal Engine, Yasuda a voulu rassurer les fans : « Cette version a été conçue pour satisfaire à la fois ceux qui ont joué à l’original et les nouveaux venus qui le découvrent comme un jeu d’action nouvelle génération. Nous avons méticuleusement intégré certaines des améliorations de NINJA GAIDEN Sigma 2, tout en restant fidèles au défi et au ressenti de la version originale sur Xbox 360, y compris son gore et sa violence si caractéristiques. Nous avons également ajusté le système d’amélioration des armes pour qu’il soit plus en phase avec la version d’origine. »

Le mot de la fin

En 2025, une année qui marque le 30ᵉ anniversaire de Team NINJA, l'Année du Ninja a débuté en grande pompe grâce aux annonces faites lors du Developer_Direct. Aussi discrets et précis que les ninjas qu’ils ont fait vivre à travers leurs jeux, Fumihiko Yasuda de Team NINJA et Yuji Nakao de PlatinumGames ont partagé leurs pensées sincères alors que l’interview touchait à sa fin.