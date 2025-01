Xbox Developer_Direct : la traditionnelle présentation de janvier officialisée, avec du très lourd en vue

Depuis maintenant deux ans, le mois de janvier est rythmé par la diffusion d'une présentation pré-enregistrée de la branche Xbox de Microsoft, servant à nous donner des nouvelles des jeux de ses studios ou qui sont exclusifs à ses plateformes. Celle de l'an dernier avait notamment servi à introduire en bonne et due forme Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui a été lancé en fin d'année dernière et doit encore voir le jour sur PS5. Comme le dit l'expression, jamais deux sans trois et le prochain rendez-vous du genre vient d'être daté, avec de bien beaux projets au programme, dont deux qui sont également attendus sur la console de Sony.

C'est donc dans deux semaines, le jeudi 23 janvier à 19h00 qu'il faudra être devant son écran pour suivre cette émission qui lèvera le voile sur le très prometteur DOOM: The Dark Ages, en plus de remettre en avant South of Midnight et Clair Obscur: Expedition 33. Un quatrième projet inédit est également teasé, à vos pronostiques ! Vous pourrez donc suivre le tout depuis cet article via la vidéo ci-dessus.

Cette émission spéciale, présentée par les créatrices et les créateurs de jeux eux-mêmes, vous plongera dans les coulisses des titres à venir. Vous découvrirez comment ces jeux prennent vie et ferez connaissance avec les équipes qui les conçoivent. Parmi les moments forts : une visite chez Compulsion Games à Montréal pour en découvrir plus sur South of Midnight, un détour à Montpellier, où Sandfall Interactive en dévoilera plus sur Clair Obscur: Expedition 33, une escale au mythique studio id Software au Texas pour en savoir plus sur DOOM: The Dark Ages et enfin une surprise venue d'un autre studio, avec l'annonce d'un tout nouveau jeu. DOOM: The Dark Ages - Plongez dans le passé du Doom Slayer avec DOOM: The Dark Ages, développé par le légendaire studio id Software. Ce préquel de DOOM (2016) et DOOM Eternal dévoile les origines épiques et cinématographiques du Doom Slayer et sa rage insatiable. Dans ce troisième volet de la saga moderne, incarnez le Doom Slayer et combattez les forces de l'Enfer dans une guerre médiévale sombre et brutale, jamais vue auparavant.

