Xbox Games Showcase et The Outer Worlds 2 Direct : suivez la double présentation ce dimanche

Après un plutôt bon PlayStation State of Play et le Summer Game Fest Live 2025 qui aura surtout brillé pour sa révélation finale de Resident Evil Requiem, c'est donc ce dimanche soir à 19h00 que nous allons comme chaque année pouvoir assister au Xbox Games Showcase, une édition qui sera forcément un peu différente maintenant que la division gaming de Microsoft est presque plus à considérer comme un éditeur tiers plutôt qu'un constructeur à proprement parlé, avec ses licences auparavant exclusives sortant même sur les consoles de Sony. Là où cela ne changera pas, c'est que nous aurons droit à une présentation centrée sur un unique jeu dans la foulée, un The Outer Worlds 2 Direct qui fera la part belle au prochain jeu de rôle d'Obsidian Entertainment. Vous pourrez la suivre via le flux YouTube ci-dessous ou sur Twitch.

Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Pour commencer, à Resonance: A Plague Tale Legacy puisqu'il a fuité. Le remake Persona 4 Revival est de son côté une quasi-évidence. Du côté des Xbox Game Studios et leurs partenaires, voici un rappel des projets déjà annoncés :

Du côté de Bethesda et des studios rattachés à ZeniMax Media, voici ce qui est déjà attendu :

Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants (MachineGames) (PS5, Xbox Series X|S, PC) ;

(MachineGames) (PS5, Xbox Series X|S, PC) ; Marvel's Blade (Arkane Lyon).

Quant à Activision, voici ce qui arrive rapidement :

Call of Duty 2025 ;

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Iron Galaxy) (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC via Steam, Microsoft Store et Battle.net)

