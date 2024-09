State of Decay 3 : Undead Labs met enfin le paquet sur le jeu, au détriment d'un autre

Cela fait six ans que Microsoft a officialisé State of Decay 3, quelques jours seulement après la sortie du second volet. Depuis, eh bien le jeu de survie d'Undead Labs se montre de temps en temps, comme au Xbox Games Showcase 2024 en juin dernier. Mais le titre n'a pas de date de sortie et les joueurs commencent à s'impatienter.

Bon, Undead Labs continuait de s'occuper du précédent opus avec des mises à jour, mais c'est désormais terminé. Dans un message publié sur le site officiel de la franchise, les développeurs annoncent la fin des mises à jour pour State of Decay 2. Le studio a déjà publié 40 mises à jour et extensions, mais l'Update 38 sera la dernière. Après elle, Undead Labs arrêtera de créer du contenu inédit et de s'occuper du jeu, mais le titre sera évidemment encore jouable avec tout ce qu'il propose déjà. L'objectif du studio est clair, il veut se concentrer sur le développement du prochain opus, déclarant :

Notre ambition est de créer la meilleure simulation de survie de zombies de la franchise, et pour ce faire, nous concentrerons nos efforts et nos ressources sur la création du troisième volet à venir, State of Decay 3.

C'est une page qui va se tourner pour tous les joueurs de State of Decay 2, mais les fans sont surtout ravis de voir Undead Labs se focaliser sur State of Decay 3, attendu sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass à une date encore inconnue.