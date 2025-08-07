Media Molecule : encore une page qui se tourne pour le développeur de LittleBigPlanet et Dreams

Media Molecule, la fin des rêves





Très apprécié des joueurs qui ont possédé une PlayStation 3, une PSVita, une PS4 ou une PS5, Media Molecule est bien connu pour avoir créé les franchises LittleBigPlanet et Tearaway. Mais le studio anglais est également célèbre pour Dreams, un jeu/outil de création sorti en 2020 sur PS4, qui n'a jamais été porté sur PS5 et qui a été abandonné trois ans plus tard. À l'époque, le cofondateur de Media Molecule et directeur de Dreams Mark Healey annonçait son départ.

Un autre cofondateur de Media Molecule s'en va





Désormais, alors que développeur britannique travaille toujours sur « un tout nouveau projet passionnant », c'est David Smith, un autre cofondateur du studio, qui quitte Media Molecule. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, David Smith rappelle qu'il a fondé MM il y a près de 20 ans avec d'anciens collègues de chez Lionhead, mais désormais, il ressent « une envie croissante d'explorer des idées vraiment folles et de créer des choses selon (ses) envies personnelles ». Mais comme il n'y a que 24 heures dans une journée, David Smith a décidé de quitter le studio pour se focaliser sur ses projets personnels.

Les 4 fondateurs ont quitté Media Molecule





C'est encore une page qui se tourne pour Media Molecule, il ne reste plus aucun des quatre cofondateurs du studio. Alex Evans a quitté le navire dès 2020, Kareem Ettouney et Mark Healey ont pris le même chemin en 2023. Vous pouvez retrouver Dreams à partir de 10,96 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.