Media Molecule : bientôt la fin des mises à jour pour Dreams, « un tout nouveau projet passionnant » en développement

Fortement apprécié par tous ceux qui l'ont essayé, Dreams n'a cependant pas rencontré le même succès populaire que les LittleBigPlanet. Le jeu invitant sa communauté à créer des niveaux extrêmement libres et variés pour les partager existe depuis 2020 sur PS4, et est même compatible PlayStation VR, mais il n'a visiblement pas accroché de fans au-delà des férus de création libre.

A message from Media Molecule regarding the upcoming server migration and live service support for Dreams. https://t.co/XAIHZyB025 pic.twitter.com/eBRTG52zFg

Il fallait s'y attendre, dans ce contexte, Media Molecule va devoir tourner la page. Il prévoit ainsi d'arrêter les mises à jour au 1er septembre 2023, tout en continuant à partir de là à permettre de concevoir et partager ses niveaux. Il y aura d'ailleurs d'ici la date fatidique une migration des serveurs, vantée comme sécuritaire par les développeurs, mais qui amènera aussi beaucoup de limitations liées à la fin de vie de l'expérience, et une amélioration des animations.



À l'attention de notre très chère coMmunauté de rêveurs,

Chez Media Molecule, aucun autre jeu sur lequel nous avons travaillé n'est comparable à Dreams. Cela a été une expérience formidable et ambitieuse, mais surtout un voyage collaboratif inoubliable en votre compagnie au fil des années, depuis la bêta au lancement de notre premier DreamWalk jusqu'au 4e Impy Awards. Ainsi, nous aimerions vous présenter deux annonces importantes pour Dreams en 2023 qui concernent notre future migration de serveur et notre suivi.

Alors que nous ne cessons d'analyser et de revoir nos priorités pour le studio et pour Dreams, nous avons décidé d'arrêter le suivi de Dreams à partir du 1er septembre 2023 afin de nous consacrer à un tout nouveau projet passionnant. Vous serez toujours en mesure de créer, de partager et de jouer à des rêves avec d'autres joueurs après septembre, mais nous ne mettrons plus le jeu à jour ni n'organiserons d'évènements tels que la DreamsCom, les All Hallows’ Dreams ou les Impy Awards. Nous sommes particulièrement fiers du travail fourni pour développer Dreams, comme nos publications de contenu, nos mises à jour de création et nos évènements. C'est pourquoi nous sommes éternellement reconnaissants envers la communauté pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir soutenus depuis le lancement du jeu.

Bien que ce soit des nouvelles bouleversantes, il nous reste quelques mises à jour à sortir, comme le très attendu Tren, une amélioration importante des animations et notre dernière mise à jour du mode Création.

Nous continuerons de partager et de fêter les créations dans Dreams avec vous sur nos réseaux sociaux, nos streams, nos résumés d'Impsider et bien plus encore. Nous allons continuer de sélectionner et mettre en avant des jeux créés par la communauté afin que le Dreamiverse soit aussi vivant qu'il l'a toujours été et que tout le monde puisse en profiter.

Nous avons conscience que tout le monde ne comprendra pas ce choix. Sachez que cette décision n'a pas été facile à prendre ; Dreams a été un projet extraordinaire pour Media Molecule. Aider cette jeune communauté de développeurs, de bricoleurs, de créateurs, de collaborateurs et de rêveurs à grandir et à s'exprimer demeure l'une des plus belles choses que nous avons accomplies jusqu'ici. Merci d'avoir participé à ce projet avec nous. Nous espérons que vous nous rejoindrez lors de notre prochaine aventure.

Migration de serveur



Lors de la DreamsCom de l'année dernière, nous avions parlé d'un prochain grand changement concernant le serveur de Dreams : une mise à jour indispensable afin de conserver la sécurité et la stabilité de Dreams qui abrite des millions de créations merveilleuses provenant du monde entier. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied sur cette mise à jour et nous prévoyons de migrer vers notre nouveau serveur à la fin du mois de mai.

La complexité de cette tâche nous a obligés à procéder à quelques changements puisque toutes les fonctionnalités dans Dreams n'étaient pas compatibles avec les modifications à apporter sur le serveur. Toutefois, notre équipe a remué ciel et terre pour conserver la parité entre les deux dans la mesure du possible, et même apporter quelques améliorations en cours de route.

Ci-dessous, vous pourrez retrouver tous les changements majeurs qui viendront avec le nouveau serveur de Dreams. En partageant ces détails aujourd'hui, nous laissons le temps à tous nos utilisateurs d'en apprendre plus, de poser des questions et de se préparer aux changements à venir avant le lancement.

Nous allons également répondre à une série de questions et nous assurer que vous disposez de toutes les informations supplémentaires et nécessaires avant la mise en service du nouveau serveur. N'hésitez pas à utiliser les forums d'indreams.me pour nous contacter. Nous aurons également des pages d'aide et de didacticiels, nos notes de mises à jour détaillées concernant le nouveau serveur et un contact support communautaire disponible dès le lancement pour aider tout le monde.

Nous nous voulons aussi transparents que possible afin de garantir une migration fluide vers le nouveau serveur. Ainsi, voici les détails des changements à venir :

Limites

Dans le cadre de la migration du serveur Dreams, afin de préserver la sécurité et la stabilité du serveur Dreams pour tous les joueurs, il y aura une limite de stockage allant jusqu'à 5 Go à compter de la date de la migration du serveur Dreams. Cette limite de 5 Go sera ajoutée pour les joueurs à la date de migration du serveur. Vos créations existantes ne compteront pas parmi les limites. Les nouvelles limites sont les suivantes :

Type En ligne En local Espace de stockage 5 Go 1 Go Photos 256 128 Créations 256 256 Versions 512 par création 1024 sur toutes les créations

Suppression & Archivage

Afin de vous aider à gérer votre contenu, vous pourrez désormais supprimer, au lieu d'archiver, les créations.

Nous allons enlever la fonction Archivage. Les créations archivées avant la date de migration du serveur deviendront non archivées et seront disponibles dans vos créations sauvegardées. Vous pourrez les supprimer.

Publication de contenu

Nous avons simplifié les fenêtres de publication. Vous pourrez publier vos créations Dreams plus facilement.

Vous pouvez désormais rendre PUBLIQUES des créations Dreams qui contiennent du contenu PRIVÉ.

Versions

Nous avons amélioré la clarté des versions. La limite d'une version LOCALE est désormais indiquée et nous avons renommé les deux versions « Dernière version en ligne » et « Version principale ».

Bulles de récompense

Nous retirons les bulles de récompense de Dreams. Veuillez rendre PUBLIQUES vos récompenses PRIVÉES si vous souhaitez que d'autres joueurs puissent les utiliser. Pour résumer : Les créations qui incluaient des récompenses dans des bulles afficheront désormais des bulles vides ; Vous n'aurez plus accès à cette fonction depuis le menu Gadgets.



Défis communautaires

Nous sommes au regret de vous annoncer la fin des Défis communautaires à partir d'avril 2023, après le dernier Défi communautaire. Le Tableau d'honneur continuera d'afficher les défis précédents. Nous avons adoré voir fleurir toutes vos belles créations. Merci à vous tous !

Quêtes et trophées

Nous retirons les quêtes de follet créatives suivantes : Esprit créatif - Bienvenue chez vous ; Esprit créatif - Temple ancien.

Si vous avez déjà obtenu des trophées PSN en lien avec ces quêtes de follet créatives, cela n'aura pas d'incidence sur vous, même si vous avez déjà obtenu un trophée Platine de Dreams sur votre PlayStation. Les nouveaux joueurs pourront débloquer les trophées alternatifs. Si un trophée PSN en lien avec les quêtes de follet créatives est en cours, celui-ci perdra toute sa progression. Vous devrez remplir les nouvelles conditions pour débloquer le trophée alternatif en vigueur.

Pour débloquer ces trophées alternatifs, vous devrez effectuer les opérations suivantes : Modèle de plateformeur en 2D & Ancient Dangers : Modèle : vous devrez utiliser Jouer & modifier. Si vous les avez déjà terminés, sortez simplement de Jouer & modifier pour que le trophée PSN s'active de nouveau.

Nous modifions les trophées PSN suivants : C'est parti ! C'est parti ! : allez dans le mode Création de rêve après avoir terminé les quêtes de la caméra. Petite visite Petite visite : visitez le profil d'un autre joueur. Éclatez les bulles ! Éclatez les bulles ! : modification de la description du trophée.



Importateur audio

Nous retirons provisoirement l'importateur audio. Nous pensons le rétablir avant octobre 2023.

Une fois rétabli, vous n'aurez plus besoin de vous connecter pour les enregistrements vocaux. Aussi, la limite du nombre de mises en ligne par jour sera supprimée.

Intégration dans Twitch

Nous retirons l'intégration dans Twitch (Twitch Buddy).

Social

Nous retirons la fonction « Message du jour ».

Les joueurs ne recevront plus de notification lorsqu'ils sont mentionnés dans les titres des créations ou les notes de version.

Vous devrez désormais parcourir les commentaires.

Flux d'activité

Vous n'aurez plus la possibilité de voir : les activités d'un autre joueur au travers de son flux d'activité (les rêves auxquels il a joué, ceux qu'il a aimés, ce qu'il a commenté, pris en photo, etc.) ; les activités d'autres joueurs en lien avec une création (lorsqu'un créateur publie une nouvelle version, lorsqu'un autre joueur publie un commentaire ou une photo, etc.).



Tableaux des scores

Les tableaux des scores n'afficheront plus que les 100 meilleurs résultats.

Nous retirons les tableaux des scores des amis : vous ne verrez pas de comparaisons des scores avec vos amis PSN.

Espaces d'accueil

L'espace d'accueil est désormais uniquement local (il n'est plus possible de visiter l'espace d'accueil des autres).

Indreams.me

Il n'est plus possible de créer des liens vers les créations et les joueurs par leur identifiant dans les titres et les descriptions.

Vous ne pourrez plus ouvrir une création dans le jeu depuis indreams.

L'option « Outils » dans l'en-tête du menu compte de l'utilisateur sera supprimée.

Suppression des outils en temps réel suivants : Jouer maintenant ; Envoyer au follet ; Entrée du clavier.



Photos

La prise de photo est désormais limitée à un maximum de 15 photos avant d'enregistrer (ce que la limite d'espace de sauvegarde peut autoriser).

Vous devrez choisir à l'avance l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les photos : en ligne ou en local.

La mise en ligne des photos supprime leur version locale.

Nous avons supprimé certains éléments de la fonction filtre dans la gestion des photos ainsi que la possibilité de chercher des photos par tag lors de la sélection d'une photo comme couverture.

Version d'essai

Nous allons retirer la version d'essai de Dreams du PlayStation Store. Si vous jouez à une version d'essai de Dreams, vous devrez acheter le jeu pour continuer d'accéder à Dreams.

VR