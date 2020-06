Dreams : la mise à jour avec la compatibilité PlayStation VR datée !

Dreams n'a probablement pas encore la popularité espérée par Media Molecule et Sony Interactive Entertainment. L'exclusivité PS4 ne manque pourtant pas d'atouts, elle qui fait office de véritable outil de création d'expérience vidéoludique complet, et qui possède déjà une communauté active et prolifique.

À l'occasion de la DreamCom, première convention dédiée aux meilleurs niveaux passés et futurs des joueurs, Dreams a fait une belle annonce. À compter du 22 juillet prochain, il deviendra compatible avec le PlayStation VR, pour nous immerger plus que jamais dans la création de la communauté ! Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise, Media Molecule n'ayant jamais caché ses intentions d'apporter la VR dans son projet.

Il sera ainsi possible de rendre nos expériences jouables en réalité virtuelle, mais aussi d'en créer de toutes nouvelles spécialement conçues pour cette jouabilité, et bien évidemment de profiter de toutes les idées partagées par les joueurs. Tout le monde pourra façonner des mondes en réalité virtuelle, que ce soit à la manette et sans casque, ou directement avec un PS VR et des PlayStation Move.

Dreams accueillera au passage des tutoriels et guides pour aider les créateurs, ainsi que des kits d'objets inédits pour approfondir nos ouvrages. Et pour profiter directement de la réalité virtuelle, quelques niveaux créés par les développeurs seront proposés dès le départ. Pour rappel, Dreams est disponible uniquement sur PS4, une démo est à retrouver sur le PlayStation Store et le titre est vendu à 39,99 € à la Fnac.

