Dreams VR : Media Molecule recrute des bêta-testeurs en Europe

Après des années d'attente et une longue phase d'Accès Anticipé, Media Molecule a lancé le 14 février dernier Dreams, un jeu PS4 qui vaut surtout le détour pour les outils qu'il offre aux joueurs : ces derniers peuvent créer d'innombrables choses avec une manette, et il sera prochainement possible de découvrir tout cela en réalité virtuelle.

Media Molecule n'a jamais caché sa volonté de proposer une version VR de Dreams, mais avait bien précisé que cette mise à jour arriverait plus tard. Maintenant que le titre est lancé et qu'il a reçu quelques correctifs, le studio anglais peut passer à la vitesse supérieure et vient de lancer les candidatures afin de recruter des bêta-testeurs pour essayer Dreams VR. Une offre réservée aux Européens et payée 200 £, à retrouver ici. Bien évidemment, un NDA sera à signer, pas question de faire fuiter quoi que ce soit avant l'heure.

Il faudra sans doute patienter un bon moment avant de découvrir Dreams en réalité virtuelle, Media Molecule prend son temps pour faire les choses bien. Et si vous n'avez pas encore de casque PlayStation VR, il est actuellement proposé à moins de 200 € à l'occasion des Days of Play. Vous pouvez ainsi retrouver un pack à 199 € avec le casque, la PS Camera et le jeu PS VR Worlds chez la Fnac ou Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Dreams : un doux rêve qui ne s’arrête jamais