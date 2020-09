Media Molecule (Dreams, LittleBigPlanet) : le confondateur Alex Evans quitte le studio

En 2006, après avoir quitté Lionhead Studios (Black and White, Fable), Mark Healey, Alex Evans, Dave Smith, et Kareem Ettouney fondaient Media Molecule, aujourd'hui mondialement connu pour les franchises LittleBigPlanet, Tearaway et plus récemment Dreams. Une folle aventure qui se termine aujourd'hui pour l'un des fondateurs.

Comme il l'a expliqué sur Twitter, Alex Evans a décidé de quitter Media Molecule. Rassurez-vous, aucune discorde en interne n'est à l'origine de ce départ, le confondateur et directeur technique veut seulement faire une pause et s'éloigner du milieu du développement.

Il y a quelques mois, j'ai fait un peu d'introspection suite au confinement et j'ai décidé de passer de « développeur de Dreams » à « fan de Dreams » - faire une pause dans le développement de jeux, une carrière que j'ai eu la chance d'apprécier depuis que j'ai 15 ans. Media Molecule est un endroit merveilleux, je ne peux pas imaginer créer des jeux ailleurs ; mais je me demandais ce qu'un vieux con comme moi pouvait faire d'autre dans ce monde ? Je suis dans la bulle du développement de jeux vidéo depuis si longtemps que je ne sais pas encore quelle sera la prochaine étape pour quelqu'un comme moi. Pour tous ceux qui s'inquiètent de Dreams, ne le faites pas ! Ce que Media Molecule fait sur Dreams en ce moment va vous époustoufler et même s'ils me manqueront tous, je les encouragerai ! Merci à eux pour ces 13 premières années merveilleuses et vive les 13 prochaines années de Media Molecule !

C'est donc une page qui se tourne dans la vie d'Alex Evans, que nous avions rencontré en 2015 à l'occasion de l'annonce de Dreams. Mais pour le jeu de Media Molecule, ce n'est visiblement que le commencement, le titre est depuis cet été jouable en VR et le studio semble préparer encore d'autres choses. Dreams est vendu 28 € sur Amazon.fr.