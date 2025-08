Rare fête ses 40 ans avec un bel artwork, des bonus pour les joueurs de Sea of Thieves et des produits dérivés

Rare fête ses 40 ans





En 2025, Rare célèbre ses 40 ans, bien que Tim et Chris Stamper aient fondé dès 1982 Ashby Computers and Graphics Limited (Ultimate Play the Game), renommé trois ans plus tard. Le studio britannique a débuté sa carrière avec des jeux sur ordinateurs, avant de s'attaquer à la console la plus populaire de l'époque, la NES. Après quelques jours sous licences et de rares fulgurances (Battletoads), Rare a brillé avec des jeux encore aujourd'hui cultes comme Killer Instinct, Donkey Kong Country et Donkey Kong Land, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, GoldenEye 007, Conker's Bad Fur Day ou encore Perfect Dark. Puis Microsoft a racheté le studio, aujourd'hui surtout connu pour Sea of Thieves.

Un gros gâteau pour oublier les licenciements et les jeux annulés ?





Aujourd'hui, Xbox publie un long message pour célébrer les 40 ans de Rare sur son site officiel, un mois après l'annulation d'Everwild, des licenciements et le départ de Gregg Mayles, game designer de renom qui aura passé 35 ans dans le studio (sans oublier l'annulation du reboot de Perfect Dark, développé par feu The Initiative). Microsoft ne revient évidemment pas sur ça, préférant dévoilé des produits dérivés pour fêter l'anniversaire du studio.

Un tas de produits dérivés pour les fans de Rare





À Ashby-de-la-Zouch, au premier local de Rare, une plaque commémorative vient d'être installée. Les joueurs peuvent quant à eux retrouver de nouveaux gamerpics et un fond d'écran dynamique pour Xbox mettant en scène les personnages emblématiques du studio. De son côté, Fangamer lance des produits dérivés rétro (un sweat à capuche, un t-shirt et un pin's), tandis que 8BitDo lance une manette sans fil en édition limitée aux couleurs de Rare (à 89,99 $). iam8bit ouvrira quant à lui dans les prochains jours les précommandes de la collection vinyle Rare 40th Anniversary, un coffret 4LP. Evercade proposera de son côté une cartouche avec 12 titres rétro de Rare. L'EP Rare All-Stars sera mis à jour sur Spotify le 15 août.

Un tas de contenu pour les joueurs de Sea of Thieves





Les joueurs de Sea of Thieves vont pouvoir découvrir la grande vente Héritage dans l'Emporium à partir du 6 août prochain, avec des réductions sur des objets inspirés de Rare. Les abonnés au Game Pass Ultimate auront même une emote exclusive Rubis Rare en tant qu'Avantage. Le 14 août sera lancée la Marée des Contrebandiers, une saison qui marquera l'anniversaire du développeur anglais avec des packs de pièces anciennes qui pourront inclure le Chapeau Rubis Rare. Un pack cosmétique spécial 40e anniversaire sera lui aussi disponible, tandis qu'un Cache-œil Rubis Rare sera offert automatiquement aux joueurs qui se connecteront à Sea of Thieves.

Enfin, les joueurs de SoT vont pouvoir obtenir le pavillon du Week-end Communautaire ainsi que l’emote Silhouette en papier via des Twitch Drops à partir du 30 août, tandis qu'une figure de proue Légende Rubis pourra également être débloquée grâce à un objectif communautaire mondial.

