MAJ Microsoft licencie plus de 9 000 employés, Xbox fortement impacté et de gros jeux annulés !

La semaine dernière, Bloomberg dévoilait que Microsoft allait encore annoncer une vague de licenciements, notamment dans sa branche gaming, Xbox. Comme toujours, les informations de Jason Schreier étaient justes. Aujourd'hui, Microsoft annonce le licenciement de 4 % de son personnel, soit environ 9 000 employés, comme le rapporte le Seattle Times.

Xbox est évidemment touché, c'est donc la quatrième vague de licenciements dans la division gaming en 18 mois. Dans un nouvel article publié sur Bloomberg, Jason Schreier s'attarde sur le cas de Xbox, évoquant la suppression de 10 % des effectifs chez King, soit environ 200 postes. Le développeur de Candy Crush avait été racheté par Microsoft en 2023, en même temps qu'Activision Blizzard.

Microsoft vise particulièrement l'Europe. King est basé à Stockholm, en Suède, mais comme le rapporte IGN, le personnel londonien de Bethesda serait également impacté. Selon les informations de Jason Schreier et VGC, Rare serait également touché par ces licenciements et Everwild, son prochain, serait annulé. Dévoilé lors du X019 en 2019, le jeu de fantasy aurait été rebooté en 2021, mais il n'a jamais repointé le bout de son nez pendant les conférences Xbox. Rare est pour rappel connu pour les jeux N64, mais surtout pour Sea of Thieves, un jeu majeur du catalogue Xbox.

Si Microsoft n'a pas officialisé les postes qui ont été touchés, ni combien de personnes vont être licenciées, Bloomberg et IGN ont mis la main sur un e-mail envoyé par Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, aux employés :

Aujourd'hui, nous vous faisons part de décisions qui impacteront nos collègues au sein de notre organisation. Afin de garantir une réussite durable au sein de l'activité Gaming et de nous concentrer sur nos axes de croissance stratégiques, nous allons supprimer ou réduire certaines activités de l'entreprise et suivre l'exemple de Microsoft en supprimant les niveaux hiérarchiques afin d'accroître l'agilité et l'efficacité. Par respect pour les personnes concernées aujourd'hui, les détails des notifications d'aujourd'hui et les changements organisationnels éventuels seront communiqués par vos responsables d'équipe dans les prochains jours.

Je suis conscient que ces changements interviennent à un moment où nous avons plus de joueurs, de jeux et d'heures de jeu que jamais. Notre plateforme, notre matériel et notre feuille de route pour les jeux n'ont jamais été aussi performants. Le succès que nous constatons actuellement repose sur des décisions difficiles que nous avons prises précédemment. Nous devons faire des choix dès maintenant pour assurer notre réussite dans les années à venir, et un élément clé de cette stratégie est la rigueur qui nous permet de prioriser les opportunités les plus prometteuses. Nous préserverons ce qui est florissant et concentrerons nos efforts sur les domaines à fort potentiel, tout en répondant aux attentes de l'entreprise. Cette approche ciblée nous permettra de proposer des jeux et des expériences exceptionnels aux joueurs pour les générations à venir.

Prioriser nos opportunités est essentiel, mais cela n'atténue en rien l'importance de ce moment. En bref, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans le temps, l'énergie et la créativité de ceux dont les postes sont impactés. Ces décisions ne reflètent pas le talent, la créativité et le dévouement des personnes concernées. Notre élan n'est pas le fruit du hasard : il est le fruit d'années d'efforts soutenus de la part de nos équipes.

Les RH travaillent directement avec les employés concernés pour leur fournir des indemnités de départ (conformes à la législation locale), notamment une rémunération, une couverture santé et des ressources de placement afin de faciliter leur transition. Les employés dont les postes ont été supprimés sont encouragés à explorer les postes vacants chez Microsoft Gaming, où leurs candidatures seront examinées en priorité.

Merci à tous ceux qui ont façonné notre culture, nos produits et notre communauté. Nous poursuivrons notre chemin avec une profonde gratitude et un profond respect pour tous ceux qui ont contribué à cette évolution.

Phil