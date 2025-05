Microsoft (Xbox) licencie encore des milliers d'employés

c'est malheureux mais dans un autre sens j’espère que la division gaming est dans le lot par ce que l'orga de la hiérarchie c'est un bordel sans non chez xbox et c'est absolument logique d'édulcorer vous avez pas idée a quel point plus il y a de pont dans la hiérarchie d'une entreprise plus la gestion deviens catastrophique.



On voit clairement un soucis de gestion des studios par ex et ca pour moi c'est le manque d'un rassemblement sous une bonne supervision et d'une vision plutot qu'un dispatchment et d'une stagnance causé par trop de monde et trop de visions differentes



Il y a un moment ou faut bien remodeler jusqu’à ce que ca fonctionne mais bon j'ai l'impression que ceux qui s'occupe de remodeler sont a la ramasse aussi on va pas se mentir