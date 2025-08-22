Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la presse française dévoile ses tests

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortira la semaine prochaine sur ordinateurs et les consoles de dernière génération de Sony et Microsoft. Le titre est évidemment édité par Konami, mais développé par Virtuos Games, qui a la lourde tâche de moderniser le jeu d'infiltration conçu par Hideo Kojima il y a plus de 20 ans. La presse anglophone a adoré, mais qu'en a pensé la presse francophone ?





Quels sont les avis de la presse francophone sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





Eh bien en France aussi, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater récolte de bonnes notes, mais elles sont un peu moins faramineuses. « Metal Gear Solid Delta est un très bon remake qui arrivera aussi bien à séduire les fans de la première heure que les nouveaux joueurs » selon Gameblog, c'est « un titre qui doit être exploré plusieurs fois pour en apprécier pleinement le gameplay, bien plus profond et intéressant qu'il n'y parait de prime abord » pour MGG, « MGS 3 reste toujours un chef d'oeuvre par son incroyable scénario, ses personnages mémorables et son aventure au rythme soutenu où on ne s'ennuie jamais » pour JeuxVideo.com et IGN France explique que « Snake Eater conserve cette puissance rare, ce mélange de mécanique, de narration et de philosophie qui en fait un jalon incontournable de l’histoire vidéoludique ». De son côté, Gamekult affirme que « MGS 3 est un soldat très efficace, toujours costaud, mais bloqué dans un corps qui n'a de jeune que son esthétique ».

Quand sortira Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





La date de sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est fixée au 28 août 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander sur consoles en Day One Edition à partir de 56 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc, ou sur PC à 63,99 € chez Gamesplanet.

Les notes de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater par la presse francophone