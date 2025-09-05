Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un premier gros chiffre de ventes pour le remake !

Le remake de MGS 3 enfin disponible





Konami a eu la bonne idée de proposer un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, un titre à l'origine sorti en 2004 sur PlayStation 2 et conçu par Hideo Kojima. L'éditeur japonais, qui détient toujours la franchise, a confié le développement à Virtuos Games, un spécialiste de l'exercice qui a accouché d'un jeu graphiquement très moderne, mais encore bien ancré dans son époque sur certains points.

Combien de ventes pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





Cela fait maintenant une semaine que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est sorti sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, Konami dresse un premier bilan très positif. Le studio japonais annonce que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires le jour de son lancement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le succès est total, le titre a été applaudi par la presse spécialisée, mais aussi par les joueurs (86/100 et 7,6/10 sur Metacritic).

Pour rappel, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater accueillera prochainement le mode multijoueur Fox Hunt via une mise à jour gratuite. Vous pouvez acheter le jeu en Deluxe Edition à 99,99 € chez Leclerc.

