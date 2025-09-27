Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, une date de sortie pour le mode multijoueur Fox Hunt

Konami a annoncé la date de sortie de Fox Hunt, une nouvelle expérience multijoueur en ligne à venir dans une mise à jour gratuite de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. La date de sortie de Fox Hunt a été révélée lors de l'événement Metal Gear - Production Hotline, organisé dans le cadre du Tokyo Game Show 2025 par Konami.

Fox Hunt est un tout nouveau mode multijoueur en ligne qui plonge les joueurs et joueuses dans le cadre emblématique de la série : une jungle où se trament des actions clandestines. Participez à un jeu du chat et de la souris aux affrontements intenses, qui allient tactiques de survie aux mécaniques de furtivité emblématiques de la série Metal Gear.

Survivez jusqu’au bout





Rejoignez l'unité secrète FOX et participez à des missions d'entraînement à la survie. Vos armes et votre équipement devront être récupérés sur le terrain. Deux types de modes de jeu seront disponibles et réuniront jusqu'à 12 joueurs.

Capture et survie





Participez à une mission palpitante en plusieurs phases où la victoire dépendra de la capture d'insaisissables grenouilles Kerotan. Leur nombre diminuera au fur et à mesure que la partie progressera, obligeant les joueurs et joueuses à s'affronter dans des combats intenses pour s'emparer des grenouilles et survivre à leurs adversaires.

Survie et intrusion





Découvrez un mode de jeu où les joueurs et joueuses sous pression devront tenir leur position dans une zone désignée afin de progresser à chaque phase de la partie. Au fur et à mesure, le nombre de zones diminuera, ce qui rendra la furtivité et le positionnement encore plus critiques. Utilisez des tactiques de furtivité avec AT-CAMO et Naked Sense. Chaque joueur et joueuse dispose d'une combinaison AT-CAMO comme équipement standard, lui permettant de déployer instantanément une combinaison intégrale qui change de motif de camouflage pour s'adapter à différents scénarios, qu'il s'agisse d'échapper à une poursuite, de lancer des attaques surprises ou de s'infiltrer. Détectez les ennemis et les objets à l'aide de Naked Sense, une action qui détecte la présence ennemie et l'emplacement des objets.

Le mode multijoueur en ligne Fox Hunt sera disponible le 30 octobre 2025 via une mise à jour gratuite de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Vous pouvez acheter le jeu à 64,99 € sur Cdiscount et Leclerc.

Lire aussi : TEST Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ne prend pas de risque avec ce remake