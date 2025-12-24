Toute la rédaction vous souhaite un excellent réveillon et un très joyeux Noël 2025 !

Comme chaque année, nous ne pouvions pas laisser filer ce moment sans vous adresser nos vœux les plus sincères. 2025 aura été particulièrement généreuse côté jeu vidéo. Entre grandes aventures, expériences surprenantes, frissons bien sentis et délires totalement assumés, il y avait clairement de quoi remplir nos cartes mémoire... et nos soirées. Nous avons voyagé dans des mondes immenses, relevé des défis parfois impitoyables et partagé de beaux moments, que ce soit en solo ou en ligne.

Que la neige soit au rendez-vous ou non, cette période reste idéale pour ralentir un peu le rythme et profiter d’une bonne session de jeu, seul, entre amis ou en famille. Et si jamais l’inspiration venait à manquer, nos guides et sélections sont là pour vous donner quelques idées à glisser sous le sapin ou à lancer une fois la dinde digérée. Au passage, nous tenons à remercier chaleureusement notre communauté pour sa fidélité, sa passion et ses échanges tout au long de l’année. Sans vous, l’aventure serait nettement moins fun.

En cette veille de Noël, nous vous souhaitons un excellent réveillon. Profitez des vôtres, savourez l’instant... et essayez de ne pas trop appuyer sur « reprendre une part ».

Très joyeux Noël à toutes et à tous.

La rédaction