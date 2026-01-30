Meta : Le grand virage vers l'IA ne signera pas la fin des casques Quest

Le dernier appel financier trimestriel de Meta marque une étape dans la manière dont le groupe parle de la réalité virtuelle. Sans promesse de rupture immédiate, la direction confirme la poursuite du développement de futurs casques VR tout en assumant un changement de tempo. La VR reste stratégique, mais elle n’est plus présentée comme un levier de croissance rapide. Elle s’inscrit désormais dans une trajectoire longue, structurée et étroitement liée à l’intelligence artificielle.

Lors de cet échange avec les investisseurs, Susan Li,directrice financière de Meta, a réaffirmé l’engagement du groupe dans le matériel immersif avec la confirmation que l’entreprise continue de construire de futurs casques. Cette prise de parole écarte clairement l’hypothèse d’un retrait de la gamme Quest. Elle s’accompagne toutefois d’un constat plus nuancé sur le marché, puisque l’adoption de la VR progresse à un rythme inférieur à celui observé sur les wearables, notamment les lunettes connectées.

Pour le marché, ce discours acte une normalisation. La VR grand public ne suit pas une courbe exponentielle. Elle avance par paliers, avec des cycles matériels plus longs et des usages encore spécialisés. Ce ralentissement relatif ne signe pas un échec. Il traduit l’entrée de la VR dans une phase de maturité, où la croissance se construit dans la durée plutôt que par un effet d’annonce.

Dans ce nouveau cadre, l’intelligence artificielle devient l’accélérateur principal des usages. Mark Zuckerberg souligne que l’IA, et en particulier les modèles comme Llama, constitue aujourd’hui le moteur de l’intérêt pour les objets connectés. Pour Meta, l’IA n’est plus un simple complément logiciel. Elle apporte une valeur immédiate aux usages quotidiens et explique en grande partie la dynamique plus favorable observée du côté des wearables. Cette réalité influence directement l’allocation des ressources au sein de Reality Labs, avec un recentrage vers les segments où la valeur perçue est la plus tangible.

Sur le plan économique, le message est celui de la soutenabilité. Malgré des performances commerciales positives sur certains produits, comme le Quest 3S qui a permis d’élargir la base d’utilisateurs grâce à un positionnement tarifaire plus accessible, Reality Labs continue d’enregistrer des pertes importantes. La direction assume donc une phase de rationalisation visant à contenir les coûts et à concentrer les efforts sur les projets les plus porteurs. Pour l’industrie, cela confirme le passage d’une logique d’expansion rapide à une logique de consolidation.

Le transcript financier confirme également le rôle d’Horizon OS comme socle logiciel interne des futurs appareils Meta. Sans annoncer d’ouverture à court terme vers des partenaires externes, le groupe insiste sur la cohérence technologique et la continuité d’expérience à travers sa gamme. Cette approche traduit une volonté de maîtrise et de stabilité, cohérente avec le ralentissement global du marché VR.

Pour l’écosystème, les implications sont claires. Les développeurs sont incités à optimiser et à s’inscrire dans le temps long. Les investisseurs voient la VR confirmée comme un investissement durable, sans promesse de retour immédiat massif. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des cycles matériels plus espacés, mais à des produits plus aboutis et mieux intégrés.

Le message final adressé aux marchés est celui d’une industrie entrée dans l’âge adulte. La réalité virtuelle demeure un pilier stratégique pour Meta, mais elle n’est plus pensée comme une solution isolée. Intégrée à un ensemble mêlant intelligence artificielle, wearables et réalité mixte, elle vise désormais des usages concrets, durables et crédibles. Une approche moins spectaculaire, mais probablement plus solide pour inscrire la VR dans le paysage technologique des années à venir.