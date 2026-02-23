Samsung Galaxy S26 : faut-il craquer dès sa sortie ou attendre ? Le pronostic d’idealo

Alors que l'annonce des futurs fleurons de Samsung approche, beaucoup d'utilisateurs s'interrogent sur le budget à prévoir pour s'offrir le futur Samsung Galaxy S26. Pour éclairer ce choix, le comparateur de prix idealo a passé au crible les tendances historiques des générations précédentes afin d'établir un pronostic précis de l'évolution des tarifs.

L'analyse d'idealo : la patience est une vertu (économique)

Selon l'étude détaillée publiée par idealo, le prix de lancement du Galaxy S26 (256 Go) pourrait s'aligner sur celui du S25, soit 959 €. Cependant, elle montre également que la patience est rapidement récompensée :

➡️ Galaxy S26 (256 Go) : il pourrait passer sous la barre des 700 € après 5 mois et atteindre environ 620 € après 10 mois. En août 2026, il pourrait ainsi se trouver autour de 670 €, soit une baisse de 35 %.

➡️ Galaxy S26 Plus (256 Go) : les relevés suggèrent une baisse spectaculaire de 427 € après sept mois, affichant un prix de 742 €. Après 11 mois, la réduction pourrait même atteindre 43 %.

➡️ Galaxy S26 Ultra (256 Go) : c'est la surprise des pronostics. Il serait possible de l'acquérir à 1 031 € après seulement 3 mois (une économie de 438 €) et même à moins de 900 € après 6 mois.

Pourquoi suivre les conseils d'idealo ?

En tant que leader européen de la comparaison de prix, idealo s'appuie sur des années de suivi de la gamme Galaxy S, permettant d'anticiper les promotions des revendeurs et les ajustements de marché. L'étude d'idealo souligne qu'attendre seulement quelques semaines après la sortie officielle peut éviter de payer le "prix fort" du lancement.