Resident Evil Survival Unit : voici tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu pas comme les autres

Un nouveau jeu Resident Evil dévoilé





Capcom nous avait donné rendez-vous cette nuit pour découvrir en détail le prochain jeu de la saga Resident Evil. Non, il ne s'agissait pas de Resident Evil Requiem, neuvième opus majeur de la franchise, dévoilé lors du Summer Game Fest et qui refera une apparition à la gamescom le mois prochain. Non, le studio japonais s'est associé à Aniplex et JoyCity afin de créer Resident Evil Survival Unit, un jeu mobile.

Un Resident Evil très différent





Resident Evil Survival Unit sera donc un jeu de stratégie pour smartphones sous iOS et Android. Les studios promettent « une nouvelle expérience de jeu sur mobile qui diverge du thème survival horror traditionnel de la série originale », il ne faudra donc pas s'attendre à sursauter avec son téléphone entre les mains. Le jeu prendra d'ailleurs de grosses libertés, Resident Evil Survival Unit prendra place dans un univers parallèle avec « un scénario original qui s'appuie sur l'univers de Resident Evil tout en s'éloignant de la série originale ». L'histoire sera quand même vaguement inspirée de RE 2 et RE 3.

De nombreux personnages attendus





Le jeu débutera dans un hôpital, alors que le personnage du joueur a été utilisé comme cobaye par Umbrella Corporation. Il faudra enquêter sur la firme, découvrir la vérité et surtout s'échapper. Plusieurs personnages emblématiques de la saga seront présents dans Resident Evil Survival Unit, comme Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, Alyssa Ashcroft, Robert Kendo ou encore Marvin Branagh, avec des compétences et caractéristiques uniques. Ces personnages pourront accompagner le joueur pendant certaines missions.

Le gameplay de Resident Evil Survival Unit expliqué





Resident Evil Survival Unit reprendra les codes des jeux mobiles de stratégie, avec notamment une base à gérer. Les joueurs pourront ainsi retrouver les personnages dans un manoir, un lieu récurrent de la saga. Il sera ainsi possible de discuter avec les PNJ, d'acheter des objets auprès du Marchand, de se préparer avant une mission et même d'élaborer des stratégies de survie.

Côté gameplay, Resident Evil Survival Unit sera un jeu multijoueur de stratégie en temps réel, Capcom promet « des commandes intuitives et une grande profondeur stratégique ». Il faudra défendre sa position face à des hordes de zombies et autres créatures issues de la licence, mais pas seulement. En effet, le jeu mobile inclura Mortem, un monstre inédit designé par Yoshitaka Amano, un artiste légendaire bien connu pour son travail sur la saga Final Fantasy.

Quand sortira Resident Evil Survival Unit ?





Resident Evil Survival Unit sortira en 2025, en free-to-play sur iOS et Android, les joueurs peuvent déjà se préinscrire sur l'App Store et le Google Play Store afin d'être notifiés dès le lancement, mais aussi pour recevoir des récompenses.

