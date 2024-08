Post Trauma : une date de sortie et du gameplay pour le survival horror à la Silent Hill et Resident Evil

Cela fait des années que Red Soul Games développe Post Trauma, un survival horror grandement inspiré des vieux Silent Hill et Resident Evil avec des caméras fixes, des énigmes et des créatures cauchemardesques. D'abord attendu uniquement sur PC, le titre va également sortir sur consoles de salon de dernière génération et nous savons enfin quand.

L'éditeur Raw Fury et les développeurs viennent d'annoncer que la date de sortie de Post Trauma est fixée au 29 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre suit pour rappel Roman, un conducteur de trains d'un certain âge qui se retrouve piégé dans un monde terrifiant. Il va devoir résoudre des énigmes et affronter d'horribles monstres pour quitter cet endroit.

Même si les fans de survival horror sont ravis d'enfin avoir une date pour Post Trauma, le timing n'est pas forcément idéal. Quelques semaines avant sortira en effet Silent Hill 2 Remake de Bloober Team, très attendu par les joueurs et disponible en précommande à 51,99 € sur Amazon.