HTC VIVE Eagle : HTC s’attaque aux marché des lunettes connectées et vient titiller Meta

HTC ajoute un nouveau produit à son catalogue, mais il ne s’agit ni d’un smartphone ni d’un casque VR. Cette fois, la marque taïwanaise se tourne vers un format plus discret : une paire de lunettes de soleil équipée d’un assistant intelligent. Les VIVE Eagle, présentées le 14 août à Taïwan, combinent capture photo, traduction instantanée, lecture musicale et gestion vocale de nombreuses tâches. Pour ce lancement, HTC s’est entouré de deux partenaires locaux : Taiwan Mobile pour la partie connectivité et 2020EYEhaus pour la distribution en boutique, avec essayage et conseils d’optique.

Difficile de deviner, au premier coup d’œil, que les Vive Eagle embarquent autant de technologie. La monture pèse moins de 49 grammes et reprend les codes d’une paire de lunettes solaires classique : branches fines, plaquettes nasales réglables, verres ZEISS traités anti-UV. Sous cette apparence se cachent pourtant un processeur dédié, des micros, une caméra ultra grand-angle et des haut-parleurs intégrés. Comme les Ray-Ban Meta, elles n’intègrent pas d’écran ni d’affichage visuel : ici, tout passe par la voix et le son.

Plutôt que des écouteurs, HTC a intégré des haut-parleurs directement dans les branches. L’approche dite open-ear permet d’écouter de la musique ou de suivre les indications vocales tout en restant attentif aux bruits extérieurs. La marque évoque un son clair, renforcé dans les basses, et suffisamment directionnel pour éviter les fuites gênantes.



Une simple commande vocale suffit pour déclencher la caméra de 12 mégapixels : “Hey VIVE, prends une photo”. L’assistant VIVE AI, compatible avec OpenAI GPT et Google Gemini, se charge du reste. L’intérêt est clair : capturer un moment tel qu’on le voit, sans lever un téléphone ni interrompre la scène. En plus de la photo, l’assistant sait enregistrer un rappel, indiquer un itinéraire ou noter une idée. La traduction en temps réel est également au programme. La caméra lit le texte, l’IA le traduit, et la restitution se fait directement en audio. Un point négatif par rapport aux modèle de Meta qui sont capables, en plus, de traduire à la volée une conversation. Douze langues sont déjà prises en charge : arabe, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, grec, italien, japonais, espagnol, coréen, thaï et turc.

La batterie de 235 mAh est censée assurer jusqu’à 36 heures en veille, environ 6 heures d’utilisation standard et 4 h 30 de musique en continu. La recharge magnétique permet de retrouver 50 % de capacité en dix minutes, pratique pour prolonger la journée avec une simple pause. Une autonomie qui, sur le papier, dépasse clairement celle de certaines lunettes concurrentes.

HTC insiste sur le traitement local des données, le fait que les informations ne quittent pas l’appareil et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA. En cas de recours à un service tiers, elles sont anonymisées. Un voyant LED signale l’enregistrement, et celui-ci s’interrompt si la lumière est masquée ou si les lunettes sont retirées. Les VIVE Eagle utilisent un cryptage AES-256 et attendent les certifications ISO 27001 et 27701.

Les lunettes sont proposées à 15 600 NT$ (environ 440 €) et déclinées en quatre coloris : Berry, Coffee, Gray et Black. Cette première série est livrée uniquement avec des verres solaires (mais rien ne devrait empêcher de changer les verres). Les précommandes sont ouvertes à Taïwan dans les boutiques 2020EYEhaus, les OP Experience Stores de Taiwan Mobile et sur vive.com/vive-eagle. Celles passées avant le 31 août incluent deux ans d’accès gratuit à VIVE AI Plus. La commercialisation via des forfaits mobiles débutera le 1er septembre.