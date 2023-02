MWC 2023 : HTC VIVE dévoile des nouveautés pour le casque VR/AR XR Elite, mise à jour pour le VIVE Mars CamTrack et autres nouveautés

La ville de Barcelone accueille en ce moment le Mobile World Congress 2023, ou MWC pour les intimes, un salon mettant en lumière les nouvelles technologies pour mobiles, mais pas seulement. HTC est évidemment sur place et a fait quelques annonces concernant le VIVE XR Elite, son casque AR/VR.

Nouveau joint facial pour la réalité mixte avec le VIVE XR Elite et mises à jour pour les entreprises, VIVEVERSE for Business, nouvelle solution de réseau 5G privé G REIGNS ou encore mises à jour du VIVE Mars CamTrack, voici ce qu'a annoncé HTC au MWC 2023 :

VIVERSE for Business :

Les organisations cherchent de plus en plus à héberger des espaces immersifs pour les employés et les clients, et à soutenir la collaboration à distance, les environnements d'apprentissage, les opportunités de vente, et plus encore. Après le déploiement réussi de plusieurs projets partenaires, VIVERSE propose désormais des fonctionnalités de sa plateforme en tant que service à travers le lancement de VIVERSE for Business, polyvalent et personnalisable.

Traditionnellement, il était difficile pour une organisation de construire son propre espace virtuel immersif, mais avec VIVERSE for Business, les entreprises peuvent choisir parmi des blocs de construction préfabriqués, ce qui permet des conceptions faciles et modulaires couvrant tout, de la conception de l'avatar et des fonctions de communication à l'aspect et à la convivialité de l'espace lui-même.

Au Mobile World Congress, VIVERSE et son partenaire Cityscape démontreront comment cette approche modulaire permet aux entreprises de choisir la taille et le style de leur espace virtuel, puis d'y ajouter leur marque sans effort. Lors du lancement, les modules comprendront des espaces communs, des espaces de réception, des espaces d'exposition, des espaces d'équipe, des espaces de réunion et des espaces d'auditorium, à choisir et à construire. Les entreprises peuvent également personnaliser les espaces avec leur propre marque.

VIVERSE for Business est conçu pour être accessible par tous les employés et les clients sur une large gamme d'appareils : les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables ou encore les appareils XR.

Le nouveau joint facial de réalité mixte du VIVE XR Elite :

Le nouveau joint facial VIVE XR Elite MR est conçu pour rendre la réalité mixte plus immersive et intuitive, en donnant à l'utilisateur la possibilité de voir son environnement, amélioré par des superpositions virtuelles. Le nouveau joint facial MR maintient le confort et facilite les tâches XR car les utilisateurs peuvent conserver une conscience de la situation et utiliser de manière plus transparente l'équipement du monde réel. Le nouveau joint facial de réalité mixte est disponible dès aujourd'hui sur vive.com lors du deuxième trimestre.

Comme annoncé au CES, le VIVE XR Elite pour les entreprises fera bientôt son apparition. Il combine le célèbre casque XR avec la garantie et les services complets de VIVE pour les entreprises. Le VIVE XR Elite, léger et polyvalent, est particulièrement adapté à un large éventail de scénarios en réalité mixte, où des superpositions virtuelles peuvent être combinées avec des éléments du monde réel.

Dans le prolongement du succès du VIVE Business AppStore, lancé avec le VIVE Focus 3, VIVE travaille activement avec un large éventail de développeurs pour mettre en place un solide écosystème d'applications professionnelles. Les capacités de réalité mixte du VIVE XR Elite, à la pointe de l'industrie, ouvrent une toute nouvelle dimension aux développeurs, ce qui est particulièrement puissant pour les applications professionnelles telles que les expériences de formation.

VIVE Mars CamTrack :

Lancée en 2022, la solution de suivi de caméra VIVE Mars CamTrack est compacte, plug-and-play et abordable. Récemment, la célèbre équipe Corridor Crew a utilisé Mars CamTrack pour filmer sa série fantastique, Son of a Dungeon, tandis que la marque automobile Infiniti et Carstage ont créé un spot publicitaire pour lancer le SUV de luxe Infiniti Q60. VIVE Mars CamTrack apportera les dernières techniques de production virtuelle au MWC, en utilisant un mur de LED alimenté par AOTO Electronics, un éminent fabricant d'écrans LED.

Les participants pourront se plonger dans des scènes virtuelles de VIVERSE et de VIVE Originals - BEATDAY, démontrant ainsi la rapidité et la facilité avec lesquelles un tournage virtuel professionnel peut être réalisé avec le VIVE Mars CamTrack. Parfait pour les unités de terrain, n'importe quelle scène peut être chargée en quelques secondes pour un mélange sur mesure et transparent entre les environnements réels et virtuels. Le logiciel de studio virtuel en temps réel d'Aximmetry Technologies sera utilisé pour téléporter les visiteurs dans différents environnements virtuels.

Une offre spéciale est lancée aujourd'hui à l'intention des utilisateurs d'Europe et d'Amérique du Nord, qui pourront économiser 10 % à l'achat du VIVE Mars CamTrack et de l'Aximmetry Broadcast DE Edition. Plus de détails sont disponibles sur mars.vive.com/bundle-sales.

VIVE Originals – BEATDAY :

La division de production interne du HTC VIVE, VIVE Originals, a continué le développement de la plateforme de divertissement immersive et interactive BEATDAY. Présentée précédemment au SXSW, la dernière expérience immersive de BEATDAY est "Light the Night : Redhat Killer" - le premier projet théâtral publié par BEATDAY réalisé avec la capture volumétrique, il combine des visuels époustouflants avec des jeux de puzzle et des éléments de concert.

Basé sur le drame taïwanais "Light the Night", les utilisateurs portent le nouveau VIVE XR Elite, et peuvent socialiser dans le cyberpunk Hikari Bar, avant de passer à une performance musicale de Julia Wu. Avec des images magnifiques et des fonctions sociales immersives, ce dernier contenu VIVE Originals - BEATDAY est un bon éventail des possibilités qu'offre le métavers.

G REIGNS – REIGN CORE S2 :

La filiale de HTC, G REIGNS, a fait ses débuts au Mobile World Congress de l'année dernière, avec une démonstration impressionnante de la technologie 5G privée portable (P5G) développée avec Lumen Technologies. La solution originale REIGN CORE P5G a fourni un réseau 5G rapide, à faible latence et à haute capacité dans une boîte de la taille d'un petit bagage, qui a été utilisée pour alimenter la moitié des démonstrations VR de HTC au MWC 2022.

Cette année, HTC Vive dévoile REIGN CORE S2, sa toute nouvelle solution P5G. Plus petit, plus rapide et avec une zone de couverture 5G encore plus grande de 10 000 mètres carré, REIGN CORE S2 est construit selon les normes O-RAN et est hautement portable pour un déploiement facile dans les bureaux, les espaces pop-up, les entrepôts et plus encore. REIGN CORE S2 est utilisé sur le stand de HTC pour transmettre la vidéo en temps réel de la démo VIVE Mars CamTrack x VIVE Originals, en haute définition et avec des détails exquis.

Simultanément, le réseau REIGN CORE S2 à large bande passante héberge une expérience VR multi-utilisateur pour démontrer une collaboration d'ingénierie 3D Autodesk VRED - nécessitant une haute fidélité et une faible latence. Cela signifie que le même réseau REIGN CORE S2 alimente à la fois la vidéo haute définition et la RV collaborative de haute qualité.

La Location Based Software Suite appliquée au VIVE Focus 3 :

L'expertise de VIVE en matière d'expérience basée sur le lieu (LBE) est également mise à l'honneur dans le cadre de la Mission Planet X du Park Playground. Ce jeu VR multijoueur verra des équipes de quatre personnes jouer en coopération pour vaincre des extraterrestres. Les joueurs utiliseront le VIVE Focus 3, ainsi que des accessoires pour tirer sur leurs ennemis. Le VIVE Focus 3 et la Location Based Software Suite (LBSS) de VIVE permettent de mettre en place rapidement et facilement une expérience basée sur le lieu dans un large éventail d'environnements. LBSS permet aux sites d'accueillir rapidement les utilisateurs et de prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs simultanés, ainsi qu'un renouvellement rapide des utilisateurs avec un temps d'arrêt minimal.