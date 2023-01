HTC VIVE XR Elite : le nom des 5 jeux offerts et des 83 titres officialisés pour la sortie !

C'est lors du CES 2023 que le constructeur taïwanais a dévoilé le HTC VIVE XR Elite, un casque AR/VR visant à concurrencer le Meta Quest Pro. Vous trouverez d'ailleurs tout ce qu'il faut savoir sur lui dans notre dossier complet sur le site ou encore dans notre vidéo YouTube.

La force de Meta réside en partie dans son énorme catalogue de jeux et d'applications natives (plus de 400 à ce jour) et PICO l'a bien compris en motivant très fortement les développeurs à porter leurs jeux sur le PICO Store. À priori, cela fonctionne bien, car en quelques semaines, son contenu est passé de presque rien à un peu plus de 200 applications et jeux. Jusqu'à présent, HTC ne semblait pas motivé à alimenter sa boutique en ligne VIVEPORT pour le VIVE Focus 3, pourtant en vente depuis de longs mois. L'arrivée du HTC VIVE XR Elite semble donc avoir donné des ailes au constructeur et l'annonce de pas moins d'une centaine de jeux disponibles au lancement nous avait bien interpellés. Nous attendions - avec impatience - de voir ce qui serait proposé.

HTC vient donc de lâcher une liste d'applications et jeux qui seront disponibles au lancement, ou peu après. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes déjà habitué à la VR, nous sommes ici globalement en face de portages issus du catalogue Meta - dont quelques incontournables - avec des titres exclusifs, comme Hubris, mais pas tous aussi bons et motivants pour les acheteurs. Cela dit, pour un lancement, cela semble prometteur, mais la question est de savoir si HTC va continuer à pousser les studios à venir sur le VIVE XR Elite au-delà de cette période, sachant que le bébé coûte quand même près de 1 400 euros et qu'il ne devrait pas se vendre en masse. Bien sûr, il n'y aura jamais les nombreuses exclusivités de Meta comme Beat Saber, POPULATION: ONE ou encore Marvel's Iron Man VR sorti dernièrement. Cependant, étant donné ce que casque est quand même dédié PC VR avant tout, rien ne vous interdira de lancer ces titres avec votre PC.

Si vous souhaitez précommander le casque, vous aurez 5 jeux offerts. La sélection vise à donner un aperçu des possibilités du casque : Green Hell VR est un FPS de survie de bonne facture, Unplugged: Air Guitar met en avant - de très belle façon - le suivi des mains, Les Mills Bodycombat est là pour le côté fitness et sport, Fligmin XR propose de la réalité augmentée, tandis que le film interactif Glimpse est centré sur les possibilités narratives. Certes, ce choix peut faire sourire les gamers pure souche, mais c'est particulièrement bien pensé de la part de HTC vu que son casque vise une audience bien plus large.

Nous aurons l'occasion - si tout va bien - de tester le HTC VIVE XR Elite début février, soit trois petites semaines avant sa sortie. Nous vous proposons nos premières impressions dans la foulée.