TEST Green Hell VR : apprêtez-vous à vivre un enfer sur Quest 2

Ça faisait longtemps que nous l'attendions à la rédaction... Vous avez pu voir passer bon nombre d'articles à son sujet. Oui, nous parlons bien de Green Hell VR et de son adaptation sur le Quest 2 par le studio Incuvo, qui a repris le titre à zéro. Une expérience prenante ? Une aventure palpitante ? Ne parlons pas pendant des heures et entrons dans le vif du sujet !



Si vous êtes un amateur de survie, Green Hell est fait pour vous. Nous plongeons dans la peau de Jake Higgins, un célèbre anthropologue, qui se retrouve coincé au plus profond de la forêt tropicale amazonienne et qui doit lutter pour sa survie tout en essayant de retracer le passer qu'il a oublié, découvrir la raison pour laquelle il se trouve ici et chercher sa femme Mia. La jungle est notre terrain de jeu, mais ne serait-ce pas elle qui se joue de nous ? Toujours est-il que nous ne sommes pas les bienvenus ici. L'environnent est des plus hostiles, et surtout, nous ne sommes pas seuls. Afin de survivre dans ce monde qui ne veut pas de nous, il nous est nécessaire de le comprendre, lui et ses mécanismes. Le titre propose un cycle jour/nuit réaliste ainsi qu'une météo dynamique.

Il faut donc savoir s'adapter suivant le temps et les horaires, savoir dénicher les bonnes ressources, les points d'eau, la nourriture, les plantes aux vertus thérapeutiques, éviter les pièges de la jungle, etc., bref, comprendre son environnement. C'est une facette très intéressante qui laisse clairement place au role play, peut-être ici plus que partout ailleurs, car pour avancer, il faut être en bonne santé et nous n'avons pas le choix de faire l'impasse sur notre survie. Par le biais d'une montre connectée, seul outil technologique réellement mis à notre disposition, nous pouvons suivre nos constantes que sont la santé et le sommeil. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi à surveiller notre taux de glucides, de lipides, de protéines et d'hydratation sous peine de voir se dégrader notre santé physique, mais aussi mentale, et nos aptitudes à percevoir correctement l'environnement et à avancer dans cette jungle emplie de feuillages jusqu'à la canopée.

La mort au coin du sentier



Nous ne vous le cacherons pas, Green Hell VR est un jeu difficile qui nécessite de mourir pour apprendre les bases, jusqu'à obtenir les connaissances et repères nécessaires pour avancer efficacement. Heureusement, il existe plusieurs niveaux de difficulté pour se concentrer sur l'histoire plutôt que sur la survie.

Green Hell VR n'a de cesse de mettre des bâtons dans les roues si tant est que vous choisissiez un mode adapté à la survie. Rien ne doit être pris à la légère, soyez constamment à l'affut, car le danger guette, et il ne vient pas toujours d'où nous pourrions l'attendre. Pour imager ces propos, sachez que la moindre infection doit être soignée au plus vite sous peine d'avoir à retirer des vers nous mangeant de l'intérieur. Pensez à constamment regarder où vous mettez les pieds, soyez attentifs aux moindres sons, la nuit plus que le jour. Une myriade de bébêtes rodent, mais il est possible de les détecter à l'oreille. Inspectez régulièrement vos membres, les sangsues s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent, surveillez vos plaies et lacérations, ne manger jamais de la viande crue ou des ingrédients qui ont périmé sous peine de vomir vos tripes.

Attention à la fièvre et à votre santé mentale, attaquez-vous plutôt aux serpents à distance plutôt qu'au corps à corps. Pour évitez la déshydratation, pensez à boire assez régulièrement, mais attention à ne pas trop consommer l'eau de la rivière sous peine de douleurs intestinales sévères, il faut la filtrer. Faites cuire vos ingrédients, même les araignées et les scorpions, c'est d'ailleurs délicieux, et tout comme à la maison, il vaut mieux manger avec des mains propres. Pour finir, gare aux chutes lors de vos escapades et évitez, sauf si vous y êtes préparés, les altercations avec les autochtones. Ils laissent tomber plein de ressources, mais sont assez coriaces, tout comme les léopards. Votre éthique joue aussi ou non en votre faveur, un steak d'indigène est sûrement délicieux, mais nous nous sommes refusé d'y goûter sous peine de démence.

Do It Youserself





Vous l'aurez compris, il s'agit d'une survie de tous les instants. Laissez tomber vos téléphones portables et la 5G, ici rien ne passe, le confort n'existe pas et il faut tout faire soit même. Ne pensez pas vous reposer sur vos lauriers, non, ce sera sur des feuilles de bananier. La débrouille est donc le maître-mot. Afin de survivre dans ce monde inhospitalier, il nous est nécessaire de comprendre la jungle et ses mécanismes, de savoir s'abriter, se nourrir et se soigner.

La forêt regorge de toutes les ressources nécessaires pour subsister à nos besoins et donc satisfaire nos constantes. Malheureusement, pour apprendre cette jungle, il faut tout tester, quitte à tomber malade pour avoir goûté une plante ou un champignon qui nous semblait délicieux et parfait pour notre ragoût du soir auprès du feu. Nous disposons d'un sac à dos pour stocker les ressources et d'un catalogue de survie et de crafting, en français tout comme le sous-titrage, pour survire dans la forêt, mais rien n'est prérempli à l'avance, c'est pourquoi il nous faut tester les diverses combinaisons offertes par tous les éléments du jeu, ainsi que leurs multiples usages, comme la noix de coco, mais nous n'en dirons pas plus. Durant notre périple, nous sommes souvent mort, mais pour une bonne cause, la science. En fin de compte, nous sommes aujourd'hui à même de distinguer les plantes antiparasitaires de celles qui sont antiseptiques et nous sommes aussi devenu un chasseur affûté pratiquant le javelot et le tir à l'arc en embuscade. Notre instinct virtuel nous a poussé à la survie, tel Robinson, car nous n'avions tout simplement pas le choix.

Le DIY va vraiment très loin et tout ou presque est faisable. Le crafting est très bien pensé grâce aux capacités uniques qu'apporte la réalité virtuelle. Assemblez vos éléments, coupez, taillez de manière naturelle. Pour faire une lance, il faut par exemple abattre un arbre avec une hache ou un marteau fabriqué en assemblant une pierre et une branche. De cet arbre tombe d'autres branches et rondins de plusieurs dimensions qu'il faut tailler en pointe grâce à une pierre aiguisée, résultant de plus gros éclats. Pour assembler la lance, il faut trouver des lianes à enrouler autour du bâton affûté et y rajouter la pierre taillée. En outre, la physique du jeu est très poussée et se veut au moins aussi étudiée qu'un Half Life: Alyx ou encore un Boneworks.

En immersion dans une jungle oppressante



Green Hell VR offre un gameplay quasi sans faute, mais que serait-il sans un level design réussi ? Le titre s'en tire là aussi à merveille. Nous sommes propulsés dans cette jungle vraiment très dense et pleine de vie, et ressentons très clairement l'oppression qui y règne, la lourdeur de l'atmosphère, et percevons l'immensité de cet endroit. L'être que nous incarnons est en permanence sur le qui-vive pour lutter contre une mort quasi certaine. Si le personnage peut être victime de démence, il en va de même pour nous derrière notre casque. Nous sommes à la première personne et donc tout de suite immergés dans l'environnement hostile. Il devient presque pénible de résister aux assauts de la nature, de chercher ou construire un abri (permettant au passage de sauvegarder), d'avancer péniblement dans l'histoire, lacéré et bandé de partout, et sujet à la fièvre.

Green Hell VR est tout autant un jeu de survie qu'un titre axé sur la psychologie, la vôtre, mais aussi celle de Jake, dont la santé mentale n'est pas au beau fixe et qui, ayant perdu la mémoire, doit s'enfoncer au plus profond de la forêt pour se découvrir lui-même, retrouver Mia et comprendre leurs liens avec la fameuse tribu des Yabahuaca, intrigue qui est estimée à 10-15 heures, mais qui suivant vos capacités à survivre peut doubler. Lors de notre test, nous avons approché les 20 heures. Par ailleurs, Green Hell VR propose aussi un mode sans histoire axé uniquement sur la survie.

Pour sublimer cette oppression, cette production se part de graphismes assez soignés pour le Meta Quest 2, mais parfois inégaux. Les décors sont vraiment fournis et jouent sur la verticalité. Nous étions perplexes quant à la possibilité pour le Quest 2 d'accueillir un gameplay aussi fourni dans une jungle l'étant elle-même tout autant. Mais la réponse est la suivante. Green Hell VR est le premier jeu officiel à tirer parti de l'Application Space Warp. Les développeurs annoncent quand même la sortie prochaine d'une mise à jour pour corriger les éventuels bugs, améliorer les performances et corriger le ralentissement qui apparaît lorsque nous enlevons puis remettons le casque sur la tête en pleine partie. Toujours est-il que le travail est admirablement bien réussi si nous mettons de côté certaines textures baveuses. Les jeux de lumière, d'ombres et la météo, tout comme le rendu de l'eau, sont eux aussi vraiment bien rendus et nous nous sommes surpris en train d'attendre l'arrivée des étoiles en laissant décliner la lumière sur la canopée, auprès du feu, bercé par le brouhaha de la jungle tout en salivant devant l'odeur fumée du steak de capybara dans les braises.

Mais l'immersion va encore plus loin avec la bande sonore du titre. Hormis des doublages de qualité laissant transparaître les émotions des personnages, Green Hell VR joue sur les sons spatialisés. Aussi, l'eau qui tombe au-dessus de notre tête quand nous sommes dans une tente ne produit pas le même son que quand nous nous risquons dehors. Cette spatialisation nous a énormément aidé lors de nos escapades nocturnes ou tout simplement pour chasser du gibier et trouver un cours d'eau. Les objets que nous manipulons proposent aussi diverses sonorités suivant les éléments avec lesquels nous les entrechoquons.

Nous voilà donc devant le dernier chef-d'œuvre de la survie sublimé par la réalité virtuelle. Green Hell VR, c'est une épopée psychologique où il ne faut pouvoir compter que sur soi-même, une histoire profonde sur la nature humaine, beaucoup de débrouille, des sueurs froides et un apprentissage pénible, mais gratifiant, le tout empreint d'une pâte écolo. Le studio Incuvo a repris avec brio le titre de Creepy Jar et a su le magnifier pour la réalité virtuelle. Il ne s'agit ici pas d'un simple portage, mais bel et bien d'une refonte entière du gameplay, renforçant à 200 % l'aspect de la survie tout en amenant une dimension physique très abouti. Le studio a aussi réussi le pari de tout faire tenir dans le Meta Quest 2 sans qu'il ralentisse sous la diversité des éléments. Pour tout cela, merci à lui. Nous l'attendions depuis plus d'un an et l'expérience est à la hauteur de ce que nous devrions attendre en 2022 et surtout de nos espérances. Des sous-titres en français sont exhibés, mais cela n'est guère gênant, car la plupart des dialogues que vous entendez sont ceux de Jake se plaignant des aléas de la jungle.

Reste néanmoins que par rapport à sa version originale sur PC, Green Hell VR s'est vu amputer d'une partie de la carte, les zones se franchissent plus rapidement. L'histoire reste la même, mais pour pouvoir tourner sur nos machines autonomes, c'est le prix à payer. De ce fait, l'exploration de la jungle s'en trouve presque plus linéaire. Il est ainsi plus facile de trouver ou de déduire le chemin à prendre. Nous avons donc hâte de tester la version PC VR.

Pour terminer, sachez que nous vous avons concocté un profil QGO pour améliorer graphiquement le jeu.

Les plus Un vrai jeu de survie

Le gameplay revu avec brio pour la VR

Les graphismes et la physique du jeu

L'ambiance

La bande-son

Le message porté par l'intrigue

Les modes de jeu Histoire et Survie Les moins Difficile, le mode Survie n'est pas à la portée de tout le monde

Quelques concessions de contenus par rapport à la version originale

Quelques textures baveuses