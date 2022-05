Green Hell VR : un portage sur le PSVR est dans les tuyaux

Véritable coup de cœur de cette année 2022, Green Hell VR, le célèbre jeu de survie en jungle amazonienne développé par Creepy Jar et porté par le studio Incuvo en réalité virtuelle à destination des Meta Quest 1 et 2, et sur PC VR, n'entend pas bouder la plateforme de Sony.

Le studio polonais Incuvo, responsable du portage de la licence, a réussi le pari fou de reproduire de façon extrêmement convaincante et en réalité virtuelle l'expérience de survie en adaptant le jeu dans son entièreté sur le support qu'est le Meta Quest, tout en exploitant le potentiel et les mécaniques de la VR. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test de la version à destination du Quest 2. Le titre a reçu de très nombreuses critiques positives et a franchi le cap des 1 200 évaluations sur le store Meta Quest, le hissant à la seconde position sur la liste des best-sellers, seulement quelques jours après sa sortie.

Le pendant PC VR de la licence est prévu pour ce mois de mai, mais nous n'avions jusqu'alors aucune information tangible quant à un possible portage complet et personnalisé sur le PSVR. Le studio s'est donc confié sur le sujet :

Nous sommes très heureux que Creepy Jar ait décidé de nous confier la tâche d'amener sa marque sur une autre plateforme importante pour le marché de la réalité virtuelle. Notre attention est concentrée sur la sortie prochaine de l'édition PC VR de Green Hell VR sur Steam, mais nous attendons avec impatience l'opportunité de tirer parti de notre expérience et de procéder à l'adaptation de Green Hell aux spécificités de la plateforme de Sony. - Andrzej Wychowaniec, PDG d'Incuvo

En effet, Incuvo a signé une annexe au contrat avec Creepy Jar en 2021 afin de continuer cette coopération et d'étendre le portage du jeu sur la plateforme de Sony. Prévu pour 2023, nul doute qu'il devrait être aussi bien reçu par les joueurs PSVR qu'il l'a été pour les Meta Quest. Cependant, nous ne disposons pas d'informations concernant son arrivée sur le PSVR 2. Faudra-t-il jouer sur la rétrocompatibilité de la console ? Les portages d'Incuvo ne sont d'ailleurs pas de simples portages. En effet des équipes entières et séparées sont dédiées au développement sur les différentes plateformes et le credo du studio est des porter la licence avec une intégration complète de la réalité virtuelle. Il s'agit donc en quelque sorte d'une refonte du jeu dans son ensemble et ce n'est pas une tâche aisée. Cependant le résultant est hyper convaincant.