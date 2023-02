PSVR 2 : The Foglands, Synapse, Journey to Fondation et Green Hell VR annoncés au State of Play, Before Your Eyes daté

Le PlayStation VR 2 a officiellement été lancé ce 22 février, avec déjà une armada de jeux disponibles en day one et dans les semaines à venir. Sony Interactive Entertainment se tourne déjà vers l'avenir et a annoncé en grande pompe 5 nouvelles expériences lors du State of Play de ce soir.

En premier lieu, Well Told Entertainment (Next Stop Nowhere) a révélé The Foglands, un roguelite atmosphérique dans un univers fascinant et sombre qui sortira aussi sur Meta Quest 2 et SteamVR en 2023.

Toute l’équipe s’impatiente à l’idée que les joueurs explorent ce monde brumeux pour découvrir tous les mystères et rebondissements qu’il recèle. Mais, pour le moment… nous gardons encore quelques atouts dans notre manche. Le jeu est prévu pour PS VR2 en 2023. Restez à l’écoute, car nous vous en dirons plus avant la sortie.

Alors oui, il nous tarde d’asséner quelques coups de poing bien placés avec le retour haptique de la manette Sense ! Grâce au soutien de PlayStation et aux fonctionnalités de nouvelle génération de PS VR2, nous avons atteint un nouveau niveau d’immersion qui améliore également l’expérience du joueur. J’ai hâte que les joueurs testent non seulement notre jeu, mais également le nouveau casque !

Ce jeu n’aurait jamais pu voir le jour sans les contributions passées et présentes de notre équipe et de nos partenaires. Nous sommes parvenus à conserver la vision originelle du projet tout en prenant en compte l’avis de tout le monde. Nous avons la chance de créer des jeux à une époque dans laquelle nous pouvons compter sur un réseau international de développeurs, d’artistes et d’autres acteurs du secteur nous aidant à donner vie à ce jeu.

Le développement de ce jeu a demandé énormément de travail, d’implication et d’amour de la part de notre équipe de développement. Well Told est un studio de jeux indépendant qui mène à bien des missions de développement à la commande depuis 2015. Le concept de The Foglands est antérieur à la création du studio : c’est le projet universitaire de l’un de nos co-fondateurs. Après plusieurs années de croissance régulière, nous avons eu l’opportunité de revisiter ce projet qui nous avait réunis et passionnés tant d’années auparavant.

Notre équipe a toujours rêvé de créer des jeux combinant un gameplay captivant et une histoire bien ficelée. Après de nombreuses années, je suis ravi de pouvoir enfin vous annoncer notre tout premier jeu original en tant que studio indépendant, The Foglands !

Sinon, nDreams, à qui nous devons Fracked et Phantom: Covert Ops, a présenté Synapse, un nouveau jeu d'action dont il a le secret dans un monde futuriste et surnaturel. Il sortira en exclusivité sur le PSVR 2 cette année.

Nous sommes ravis de pouvoir enfin dévoiler la nouvelle génération des jeux d’action immersifs en VR avec Synapse.

Chez nDreams, nous tentons de repousser les limites du jeu en VR depuis une décennie, comme nous l’avons déjà fait avec le gameplay fluide et l’action intense de Fracked sur PS VR. Avec notre titre en VR de nouvelle génération pour PS VR2, nous voulions aller encore plus loin, en proposant une expérience véritablement inédite.

Prévu pour cette année, Synapse est le fruit de ce dur labeur : il combine une puissance de feu redoutable, de la télékinésie visuellement percutante et un style artistique emblématique. De plus, le jeu a été entièrement pensé comme une expérience exclusive pour PS VR2.

Adapter le gameplay à la nouvelle génération de la VR

La VR élève vos sens et vous ancre profondément dans le monde qui vous entoure. Avec Synapse, nous voulions repousser les limites de ce concept. Avec l’arrivée de PS VR2, nous avons vu une opportunité d’incorporer un nouveau mécanisme d’expression idéal pour la réalité virtuelle : la télékinésie. Déjà dans des jeux non-VR, nous avons vu ce que la télékinésie apportait aux combats et au gameplay, mais la VR transcende cette expérience et la rend encore plus immersive grâce à une détection de mouvements complète.

Nous avons fait en sorte que la télékinésie paraisse instinctive et démonstrative, de façon à offrir aux joueurs de nouvelles manières d’éliminer leurs ennemis et de progresser dans les niveaux. Dans cette optique, la visée améliorée par le suivi du mouvement des yeux joue un rôle clé, car elle offre une précision inégalée aux joueurs lorsqu’ils utilisent la télékinésie. De plus, avec la détection de mouvements, l’utilisation de pouvoirs télékinésiques fait intervenir tout le corps du joueur.

Créer l’avenir du combat en VR

Nous avons été très fiers de l’accueil réservé à Fracked pour son gameplay de type “course et protection” lorsque le jeu est sorti sur PS VR en 2021. Le jeu se voulait rapide, prenant et sans compromis, mais également accessible et intuitif. Nous peaufinions le jeu quand nous avons commencé à travailler avec PS VR2, et nous avons vu en cette nouvelle plateforme un point de départ idéal pour créer Synapse. Notre nouveau jeu fait évoluer ce gameplay de base en exploitant tout le potentiel des joysticks analogiques, des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la manette Sense. Mais nous voulions aller encore plus loin.

Nous voulions offrir aux joueurs la liberté de façonner et de maîtriser leur propre style de combat ambidextre, en maniant la télékinésie d’une main et un arsenal d’armes mortelles de l’autre. À vous de choisir comment utiliser cette combinaison létale. Ce que j’adore avec les armes à feu dans Synapse, c’est la possibilité de recharger en frappant le chargeur sur tous types de surface : le revers de la main, la poitrine ou ma surface préférée, la tête d’un ennemi que vous avez attiré à vous grâce à la télékinésie !

Il existe tellement de compétences et de styles de combat à découvrir. Vous pouvez utiliser des objets comme des armes ou protections, projeter vos ennemis avec la télékinésie, puis les éliminer avec votre fidèle arme à feu. Une combinaison d’actions idéale pour laisser s’exprimer l’anti-héros qui sommeille en vous.

Maîtriser la puissance de PS VR2

Le lancement d’un matériel de nouvelle génération est toujours un moment passionnant, en particulier pour les développeurs. Dès le début du cycle de développement, nous avons constaté que la fidélité graphique de cette génération de matériel représentait un énorme bond en avant. Alors, nous avons peaufiné le style visuel du monde surréaliste de Synapse pour faire honneur à l’écran OLED du PS VR2 et au fossé technologique en matière de graphismes offert par ce nouveau casque. Le style artistique monochrome et ses explosions de couleurs prennent vie sur l’incroyable écran 4K HDR doté du rendu fovéal, qui permet d’afficher un monde précis et vif comme jamais auparavant.

Synapse sortira cette année en exclusivité sur PS VR2. Nous avons hâte de vous en montrer davantage sur le jeu et sur son processus de création avant la sortie. En attendant, n’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur ce que vous avez vu jusqu’à présent dans les commentaires !