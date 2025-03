Slender: The Arrival VR, une date de sortie toute proche sur Meta Quest, PSVR 2 et SteamVR

Cela fait un moment que les joueurs attendent Slender: The Arrival VR, une version en réalité virtuelle par Perp Games et Blue Isle Studios du célèbre jeu d'horreur, qui avait eu droit à une 10th Anniversary Update. Cette semaine, les studios dévoilent une bande-annonce inédite avec une excellente nouvelle :

La date de sortie de Slender: The Arrival VR est fixée au 13 mai 2025 sur PC (SteamVR), PlayStation VR 2 et Meta Quest 2, 3, 3S et Pro. Sur le blog PlayStation, Mickey Torode de Perp Games rajoute que la version PSVR 2 permettra de profiter de l'aventure horrifique avec le retour haptique de la manette DualSense et les retours de vibration du casque, pour une immersion totale. Bien évidemment, cette version VR inclura toutes les améliorations rajoutées par la mise à jour du 10e anniversaire, avec des graphismes modernes sous Unreal Engine 5, une nouvelle histoire et des personnages inédits. Côté confort, il sera possible d'opter pour des modes assis/debout, des déplacements par à-coups ou continu et d'ajuster la sensibilité du curseur.

