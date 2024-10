Xbox Game Pass : un gros changement dans l'abonnement, les joueurs ne sont pas contents

Microsoft mise énormément sur son Game Pass, son service d'abonnement permettant d'accéder à un tas de jeux vidéo. Récemment, le constructeur a mis à jour ses offres, avec désormais le PC Game Pass, le Game Pass Core, le Game Pass Standard et le Game Pass Ultimate. Seuls le PC Game Pass et le GP Ultimate permettent d'accéder à des jeux day one, il faut débourser respectivement 11,99 € ou 17,99 €, mais une offre était très intéressante : 1 € pour 14 jours d'essai. Oui, nous parlons bien au passé.

Sans crier gare, Microsoft vient de supprimer l'offre à 1 € pour 14 jours pour le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate, ne laissant pas le choix aux nouveaux joueurs que de payer plein pot pour profiter du service. Une décision qui n'a été faite de manière aléatoire, elle survient juste avant la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, un très gros jeu sur lequel Microsoft mise beaucoup après son rachat d'Activision Blizzard King. Pour rappel, le constructeur nous avait déjà fait le coup l'année dernière avant la sortie de Starfield, un autre titre attendu au tournant, signé Bethesda cette fois.

Pour jouer à Call of Duty: Black Ops 6 sur Xbox Series X|S le 25 octobre prochain, il faudra donc passer par l'offre Game Pass Ultimate à 17,99 € pour un mois, mais certains revendeurs affichent encore l'ancien prix, vous pouvez vous abonner au XGP contre 14,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.