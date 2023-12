Xbox Game Pass : c'est officiel, Microsoft met un pognon de dingue dans son service

Le Game Pass est le nouveau fer de lance de Xbox, qui passe parfois avant même ses consoles. Il y a quelques semaines, des documents ont fuité, dévoilant le prix que payait Microsoft aux éditeurs pour inclure des jeux tiers dans son service, proposer des jeux first-party, même day one, n'étant évidemment pas suffisant.

Cette fois, c'est carrément Phil Spencer qui aborde le sujet, sans détour ni tabou. Interrogé par Windows Central, le patron de Xbox a évoqué la rentabilité des divers rachats de Microsoft, mais il a vite abordé le cas du PC/Xbox Game Pass, qui coûte beaucoup d'argent au constructeur :

Nous avons un service financièrement viable, c’est-à-dire qui rapporte de l’argent, dans le Game Pass. Nous avons investi beaucoup d'argent sur le marché, plus d'un milliard de dollars par an pour soutenir les jeux tiers entrant dans Game Pass. Ce que nous voyons dans le Game Pass est un service qui prend en charge toutes sortes de jeux, des plus grands jeux aux jeux indépendants inconnus que vous ne saviez pas que vous aimeriez avant d'y jouer. Si vous êtes un éditeur individuel, vous devez vraiment réfléchir à « comment faire en sorte que tout le monde joue à mon jeu ». Je pense que beaucoup d’éditeurs sont naturellement attirés par la création de jeux à succès, aussi grands que possible. Nous voulons le faire aussi, bien sûr. Mais parce que nous avons une plateforme et un service d'abonnement, inciter les gens à jouer davantage et à rester engagés sur la plateforme, franchement, quel que soit le type de jeux auxquels ils jouent, est un élément très viable de notre stratégie.