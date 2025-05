TEST Onimusha 2: Samurai’s Destiny, le retour d’un classique qui tranche encore dans le vif

Le retour d’un classique





Capcom continue de faire revivre ses vieilles gloires, et après Onimusha: Warlords, c’est au tour de Onimusha 2: Samurai’s Destiny de ressortir du fourreau. Sorti initialement en 2002 sur PS2, ce deuxième épisode revient sur nos machines actuelles dans une version remasterisée qui ne cherche pas à réinventer la roue, mais plutôt à faire briller l’original avec un soupçon de modernité. Katana en main, ambiance surnaturelle au menu, et un Jubei plus motivé que jamais, nous avons replongé dans cette épopée démoniaque avec plaisir. Alors, une expérience sympathique dans les parages ? Eh bien dans l’ensemble, oui, ça tranche toujours aussi bien.

L’ensemble a été joliment lissé.

Parlons peu, parlons bien, et penchons-nous sur le point qui saute aux yeux, les graphiquement ! Les développeurs ont repris la formule du premier opus, à savoir des décors en 2D fixes, et des personnages, ennemis et autres joyeusetés modélisés en 3D. L’ensemble a été joliment lissé. Les textures sont plus détaillées, plus clinquantes, les environnements gagnent en propreté, et tout ce petit monde tient la route dans sa version haute définition. Nous sentons que le travail s’est surtout concentré sur la netteté, pour rendre hommage au style d’origine sans tomber dans le clinquant excessif. Même l’interface et les polices ont été retapées pour s’adapter à nos écrans actuels, et ça fonctionne plutôt bien.

Côté affichage, nous avons le choix entre un rendu en 4:3, comme à l’époque, ou un format 16:9. Et là... Attention ! Oui, le large, c’est joli sur le papier, mais dans les faits, il s’agit d’un simple zoom. Résultat ? L’image est rognée, nous perdons en visibilité, et certains éléments des décors passent à la trappe. Quand chaque recoin peut cacher un démon un peu trop motivé, ce n’est pas vraiment l’idéal. Heureusement, le jeu permet de basculer d’un ratio à l’autre à tout moment, ce qui sauve un peu la mise. Pour profiter pleinement de l’ambiance et anticiper les ennemis comme il se doit, nous vous conseillons notre bon vieux 4:3.

Notation Verdict 16 20