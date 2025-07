PS5 : encore deux gros jeux Xbox portés sur la console de Sony ?

Désormais, Microsoft publie ses jeux sur PlayStation 5, parfois quelques mois seulement après leur sortie sur Xbox Series X|S et PC. Une stratégie payante pour le constructeur américain, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Forza Horizon 5 ont cartonné sur PS5 cette année. Microsoft va bien sûr continuer sur cette lancée.

Deux gros jeux Xbox bientôt sur PS5 ?





Dans quelques jours, c'est Senua's Saga: Hellblade II qui sortira sur PS5, dans une version Enhanced. Mais, comme le rapporte MP1st, deux autres très gros jeux de Microsoft pourraient suivre le même chemin, des titres qui ne sont même pas encore disponibles sur Xbox Series X|S ou PC !

Gears of War: E-Day aussi sur PS5 ?





Un game designer ayant travaillé sur Gears of War: E-Day affirme sur son C.V. que le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, sans préciser si la console de Sony aura droit à cette préquelle day one, ou quelques mois plus tard. L'année dernière, c'est Insider Gaming qui relayait une offre d'emploi, le développeur The Coalition recrutait un ingénieur pour gérer l'expérience multijoueur de Gears of War: E-Day, ingénieur qui doit avoir des compétences dans le Xbox Live, Steam et le PlayStation Network.

State of Decay 3 aussi sur PS5 ?





MP1st évoque ensuite le C.V. d'un développeur travaillant sur State of Decay 3 et qui indique là aussi une sortie sur PC, Xbox Series X|S et PS5. Pour rappel, la franchise de jeux de survie avec des zombies n'a jamais été portée sur PlayStation, mais du côté de GoW, une version remastérisée du premier volet est prévue sur PS5 le mois prochain (et Gears of War: E-Day sera une préquelle, donc aucun problème pour s'immerger dans l'histoire).

Enfin, The Game Business affirmait tout récemment que Xbox ferait prochainement plusieurs annonces sur ses portages PS5 et Switch 2. State of Decay 3 a été officialisé en 2018, juste après la sortie de SoD 2, Undead Labs a accéléré le développement il y a moins d'un an. De son côté, Gears of War: E-Day a été présenté en juin 2024, People Can Fly est venu prêter main-forte à The Coalition, mais le titre se fait lui aussi très discret pour le moment.

En attendant d'en apprendre avantage, vous pouvez précommander Gears of War: Reloaded à 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc, sa date de sortie est fixée au 26 août 2025.