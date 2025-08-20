Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV : un cross-over inédit entre la licence de Capcom et le MMO à succès de Square Enix qui fait bien plaisir

L'univers de FFXIV à l'honneur de la Grande mise à jour 3





Si vous aimez les collaborations en tout genre, la gamescom Opening Night Live 2025 en a introduit qui sont particulièrement excitantes il faut bien l'avouer. Alors que la Grande mise à jour 2 de Monster Hunter Wilds est parue fin juin, nous avons eu de premiers détails sur le contenu à venir cet automne, à savoir le prochain cross-over. Après Akuma de Street Fighter 6 et une emote Fender, c'est un jeu très populaire qui a été choisi pour la suivante, le MMORPG Final Fantasy XIV.

Quant au contenu collaboratif proposé, nous avons d'un côté l'évidence même avec un Chocobo, qui sera sans doute une apparence pour le Seikret. Après tout, dès l'officialisation du jeu en décembre 2023, l'inspiration était flagrante. Et au moins, pas besoin de le mélanger à un dromadaire dans cet univers. Nous voyons aussi un Pampa sans savoir s'il aura un autre rôle que faire partie du décor, mais surtout, la prochaine créature ajoutée ne sera autre qu'une déclinaison d'un super boss fort apprécié, ici nommé Oméga Planetikos, qui bénéficiera d'une quête narrative. Notez que tous ces ajouts seront permanents.

Cette Grande mise à jour 3 prévue fin septembre proposera aussi un Festival de concorde et d'autres améliorations. En revanche, si vous n'êtes pas fan de Final Fantasy, vous risquez de rester sur votre faim puisqu'il faudra ensuite patienter jusqu'à cet hiver pour d'autres ajouts.

Ryozo Tsujimoto et Naoki Yoshida sur la scène de l'ONL 2025





Pour une telle occasion spéciale, les producteurs des deux jeux étaient évidemment présents afin d'introduire cette collaboration. Le précédent partenariat sur MH World a évidemment été rappelé puisque, suite à ce dernier, Ryozo Tsujimoto avait envie de remettre ça. Si vous n'en avez pas souvenir, il remonte à 2018 avec d'un côté une chasse au Béhémoth et de l'autre un affrontement contre le Rathalos.

Une nouvelle chasse au monstre bientôt lancée sur Ætherys





Bien évidemment, FFXIV va aussi bénéficier de contenus collaboratifs, qui ont également été introduits en vidéo. Il sera possible d'obtenir un Seikret en guise de monture, soit un juste renvoi d'ascenseur, tandis qu'une quête nous opposera à l'Arkveld, le monstre phare de Monster Hunter Wilds. La vidéo montrant un Palico, nous pouvons supposer que plusieurs visiteurs auront fait le voyage depuis cet autre monde.

C'est début octobre que les joueurs y auront accès, mais comme indiqué sur le site officiel, il faudra au préalable être niveau 100 et avoir terminer la quête de l'Épopée Le sentier de l'aurore (Dawntrail). Autant dire que si des nouveaux joueurs sont attirés par ce cross-over, ils auront un long chemin qui les attend avant de pouvoir s'y frotter.

