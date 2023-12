Monster Hunter Wilds : la prochaine évolution de la licence sera totalement sauvage et démesurée

Puisque Capcom en a terminé avec Monster Hunter Rise: Sunbreak pour lequel il a diffusé une dernière mise à jour bonus en juin, et en mettant de côté l'épisode mobile Monster Hunter Now de Niantic, nous nous attendions à la révélation du prochain épisode principal, surtout que la présentation de l'éditeur au Tokyo Game Show 2023 avait servi à teaser la communauté. En effet, mars 2024 marquera les 20 ans de la licence et l'illustration dévoilée alignait des personnages en armure des différentes générations, jusqu'à en faire apparaître un venant juste après Rise, symbolisant l'avenir. Il aura fallu patienter jusqu'à cette nuit et la conclusion des Game Awards 2023 pour découvrir une première bande-annonce de celui qu'il faudra appeler Monster Hunter Wilds !

Un vaste monde ouvert, c'est que semble nous préparer Capcom, avec les différentes espèces faisant leur vie de manière réaliste, tentant ici d'échapper à une tempête de sable. Vous remarquerez également les détails de brûlures liés aux impacts de foudre, qui pourra toucher les créatures. Le Chasseur qui est montré dans la vidéo chevauche quant à lui une sorte de griffon, digne héritier du Canyne de MH Rise, capable de se déplacer aisément d'un rocher à l'autre et de planer.

Mais le plus étonnant reste la fin de la séquence, avec une transformation sans transition du décor, passant de terres désolées à une savane bien plus accueillante. Est-ce là une particularité de ce monde ? Ce qui est certain, c'est que nous y retrouverons à nouveau des Rathalos.

Dans sa vidéo pour PlayStation, le producteur de la licence Ryozo Tsujimoto a indiqué que les créatures et écosystèmes de cet épisode sont à un tout autre niveau de détail qu'auparavant. Sur scène, il a également indiqué que les prochaines informations sur le jeu arriveront durant l'été 2024. Il faut dire que la chasse ne commencera pas avant 2025, alors nous avons clairement le temps de voir venir. Quelques visuels reprenant ce qui est montré dans le trailer sont à découvrir en page suivante.

Monster Hunter Wilds est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), ce qui ravira les joueurs qui trouvaient que la Switch avait limité Rise. Ce dernier peut d'ailleurs être acheté 29,99 € sur Amazon dans son édition de base.

Lire aussi : Exoprimal : du lourd en vue avec la collaboration Monster Hunter, le contenu des prochaines saisons se dévoile