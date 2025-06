Monster Hunter Wilds : collaboration électrique, chasse sous-marine et bien d'autres nouveautés avec la deuxième mise à jour gratuite

Après la fuite, l'officialisation !





Le week-end dernier, des détails concernant la Grande mise à jour 2 de Monster Hunter Wilds ont fuité sur la Toile, la faute à PlayStation. Nous avions par ailleurs rendez-vous cette nuit pour la découvrir plus en détail au cours d'un Capcom Spotlight au final peu intéressant et qui s'est mué en Monster Hunter Showcase durant son dernier quart, que vous pouvez d'ailleurs revoir en intégralité en fin d'article. C'était d'ailleurs la partie la plus riche en détails inédits. Comme à son habitude, l'éditeur a diffusé une bande-annonce pour bien nous chauffer d'entrée, mettant en scène les deux créatures qui seront les vedettes de cette nouvelle vague d'ajouts qui a donc été datée au lundi 30 juin.

De nouvelles proies connues pour les Chasseurs !





Au menu, après le Mizutsune et le Zoh Shia début avril, ce seront donc bien le Lagiacrus de Monster Hunter Tri et le Seregios de MH4 Ultimate qui vont figurer sur notre tableau de chasse. Les développeurs ont d'ailleurs voulu respecter le premier cité en proposant des phases d'affrontements sous-marins où il sera possible d'effectuer des actions spéciales. La wyverne nous fera d'ailleurs danser, car il faudra apprendre à parer et esquiver ses attaques rapides, dont un coup de pied en diagonal. Une fois les missions demandant de les abattre complétées, ils feront office de monstres Alpha 8★ nécessitant d'être RC41.

À cela viendra s'ajouter l'Uth Duna alpha suprême le 30 juillet par l'intermédiaire d'une Quête Évènement limitée dans le temps et d'une Quête Défi Libre, avec en guise de récompenses les sets d'armure Uth Duna γ et Felyne Uth Duna γ.

Les autres nouveautés en approche





Comme déjà évoqué, les Armes spéciales font également faire leur début la semaine prochaine, accessibles une fois la dernière arme d'une branche craftée, ou une Artian de rareté 8 voire une arme Palico de rang Expert. Leur fonctionnement sera le même que pour les Armures spéciales, avec un changement d'apparence sans toucher aux statistiques. Bref, les amateurs de mode vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Le mode Photo va de son côté être amélioré avec de nouveaux réglages de luminosité et d'effets de filtre. Mieux encore, une option pour effacer notre Palico, Seikret et Assistante va être intégrée. Et à ce sujet, Erik va pouvoir remplacer Alma à nos côtés, tandis que Mina servira de Chasseuse de soutien, maniant l'épée et le bouclier. Et plus généralement, le choix des Chasseurs de soutien à appeler en renfort sera désormais donné.

Ensuite, du 23 juillet au 6 août, le Festival de la concorde : Fête des flammes débutera avec son lot de décorations dans le Grand-Camp, des emotes inédites, de l'équipement en temps limité et bien plus. Plus étonnant, du 27 août au 24 septembre, une collaboration avec Fender va donner accès à une emote une fois une Quête Évènement accomplie, reproduisant en jeu la guitare électrique Monster Hunter Rathalos Telecaster conçue pour le 20e anniversaire de la licence.

Et bien évidemment, des DLC vont être ajoutés, à commencer par quatre emotes de danse gratuites ! Il y aura aussi le Pack DLC cosmétique 2 notamment inclus dans l'édition Premium Deluxe, ainsi que d'autres éléments payants. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela via les visuels en page suivante. Quant à la Grande mise à jour 3, il faudra patienter jusqu'à fin septembre avant d'avoir de ses nouvelles, sans doute aux alentours du TGS 2025.

