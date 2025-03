Monter Hunter Wilds : une diva, un Grand-Camp et bien d'autres nouveautés avec la première mise à jour gratuite

Comme prévu, Capcom vient de diffuser sa présentation dédiée à la première mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir à bout de l'intrigue de ce nouvel épisode, soyez prévenus que son boss final y est montré, puisqu'il va en faire partie. La fin de la bande-annonce tease également le contenu prévu pour cet été, avec une créature aquatique que les fans ont de suite identifiée comme étant le Lagiacrus de Monster Hunter Tri.

Cette première mise à jour prévue pour la semaine prochaine, le vendredi 4 avril, va donc ajouter le Grand-Camp, un hub qui permettra par exemple de s'amuser à divers mini-jeux dont Bowling baril, servant à remporter des objets et accessoires. Cet espace social offrira également l'opportunité d'observer les traditions du village de Suja via des performances nocturnes d'une diva, visible dans la vidéo. Il faudra avoir le Rang de Chasseur 16 afin de le débloquer en parlant à Tetsuzan, ce qui aura également pour effet de déplacer le Bureau des Clans depuis les Plaines venteuses. Un tableau des records pour les expéditions y sera également installé afin de se mesurer aux joueurs du monde entier en comparant les scores réalisés lors des Quêtes Arène. De plus, chaque saison, une fête aura lieu dans le Grand-Camp, avec pour commencer le Festival de la concorde : Danse des fleurs du 23 avril au 7 mai. Cela aura pour effet de modifier les décorations et la nourriture du hub, en plus de permettre de remporter de l'équipement, des emotes et autres éléments pour le Camp provisoire limités dans le temps. Des Quêtes Evènement de saison s'y tiendront et feront leur retour périodiquement à cette occasion.

Ainsi, le Rey Dau alpha suprême va pouvoir être chassé du 30 avril au 21 mai, nécessitant tout de même d'avoir atteint le Rang de Chasseur 50, avec à la clé un ensemble d'armure Rey Dau Gamma. Ce même rang donnera accès à une mission face au Zoh Shia, le boss final que nous évoquions plus haut, qui apparaîtra ensuite aux Ruines de Wyveria lors de l'Éveil des wyvernes. Les équipements à crafter à partir de cette créature sont tout à fait sublimes ! Et évidemment, il y aura comme promis le Mizutsune, ne demandant que le Rang de Chasseur 21 et d'aller parler à Kanya dans la Forêt écarlate. Une fois au Rang de Chasseur 41, des versions alpha feront leur apparition.

Mais ce n'est pas tout, car plusieurs activités vont être implémentées :

Quêtes d'Arène : solo et jusqu'à 2 joueurs max, équipement prédéterminé ;

: solo et jusqu'à 2 joueurs max, équipement prédéterminé ; Quêtes Défi : solo et jusqu'à 2 joueurs max, équipement prédéterminé, limitées dans le temps ;

: solo et jusqu'à 2 joueurs max, équipement prédéterminé, limitées dans le temps ; Quêtes Défis libres : solo et jusqu'à 4 joueurs max, limités dans le temps.

Enfin, Alma va pouvoir être personnalisée de plusieurs manières, que ce soit via une tenue gratuite ou en changeant ses lunettes. Des emotes classiques de la licence vont aussi être offertes. À côté de ça, le Pack DLC cosmétique 1 va faire ses débuts à l'achat, pour rappel inclus avec l'édition Deluxe Premium et dans le Passe DLC cosmétique. D'autres contenus téléchargeables payants vont également être proposés.

Une collaboration avec une licence de l'éditeur est aussi prévue, mais pas avant la fin du mois de mai, avec au passage l'ajout d'une fonction qui permettra de voir les spécimens de vie endémique capturés et divers ajustements.

Vous pouvez actuellement vous procurer Monster Hunter Wilds à partir de 62,99 € chez Gamesplanet ou dès 58,99 € sur consoles via Cdiscount et la Fnac.

