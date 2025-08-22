PREVIEW Resident Evil Survival Unit : une adaptation mobile entre tradition et free-to-play

Il manque l'ADN.





Qui dit free-to-play dit souvent achats intégrés et mécaniques de type wait-to-finish. Un concept qui n’est pas forcément notre tasse de thé, mais auquel nous avons tout de même voulu donner une chance. Capcom lance une production dans nos poches ayant pour nom Resident Evil Survival Unit. Nous avons ainsi testé les deux premiers niveaux qui donnent déjà un bon aperçu de ce qui attend les joueurs. Nous vous en parlons donc brièvement dans ce papier du jour !

Resident Evil Survival Unit mérite d’être essayé.

Pour commencer, l’histoire démarre à Raccoon City, dans un hôpital ayant servi de laboratoire à l’Umbrella Corporation. Cette première partie reprend les bases du genre : exploration, collecte de munitions, de clés et d’objets divers, sans oublier quelques énigmes à résoudre. Resident Evil oblige, des morts-vivants se dresseront bien sûr sur notre chemin, plus affamés que jamais. La narration et les dialogues tiennent une place importante, servant de fil conducteur et orientant les choix, les objectifs et la progression.

Le deuxième niveau, plus typique d’un jeu mobile, nous demande de bâtir une zone sécurisée pour protéger les survivants. Chaque amélioration repose sur les récompenses obtenues lors des séquences d’action, ressources qui servent aussi à développer les personnages. C’est ici que le modèle économique se dévoile : chaque construction nécessite un temps d’attente... à moins de sortir la carte bancaire. Mais, surprise, contrairement à beaucoup d’autres productions, Resident Evil Survival Unit permet de continuer à avancer dans l’aventure et les missions d’action, plutôt que de bloquer le joueur devant un simple compteur.

Autre point intéressant : l’intégration d’un mode multijoueur avec création de guildes. Jouer en équipe réduit le temps de construction pour tous les membres, un système incitatif et plutôt malin. Le gameplay adopte une vue isométrique. La prise en main est immédiate pour les habitués des jeux mobiles, mais demandera sans doute un petit temps d’adaptation aux novices. Le casting, lui, mélange nouveautés et retours marquants. Nous y retrouvons de nouveaux personnages, mais aussi des figures emblématiques comme Claire Redfield ou Jill Valentine, ainsi que quelques visages que nous pensions disparus depuis les premiers épisodes de la saga. Graphiquement, le jeu s’avère soigné et détaillé, sans toutefois impressionner.