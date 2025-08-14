Resident Evil Survival Unit : nouvelle bande-annonce très musicale pour le jeu mobile

Resident Evil bientôt sur mobiles





Avant le très attendu Resident Evil Requiem, neuvième opus principal de la saga, Capcom lancera un autre jeu, codéveloppé par JoyCity et distribué par Aniplex. Resident Evil Survival Unit est à destination des mobiles et proposera un gameplay pour le moins original (pour la franchise RE), dans un univers alternatif inspiré des évènements de Resident Evil 2 et 3 à Raccoon City.

Une vidéo musicale pour Resident Evil Survival Unit





En attendant la sortie du jeu sur iOS et Android plus tard cette année, Capcom partage une bande-annonce cinématique de Resident Evil Survival Unit. Une vidéo qui met en scène le personnage anonyme incarné par le joueur, mais également Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine et Carlos Oliveira, les protagonistes de RE 2 et 3 Remake.

La bande-annonce met en avant « les aspects stratégiques et le gameplay rapide du jeu » et surtout, elle est réalisée par Quebico, le studio derrière l'animation 3D du film Resident Evil: Death Island. En plus de cela, la vidéo utilise le titre Mountain Hunt de Queen Bee (aucun lien avec Beyoncé), qui « apporte intensité et élégance à la bande-annonce ». Avu-chan, qui assure le chant dans le groupe de Rock japonais, commente :

QUEEN BEE et Resident Evil Survival Unit ! Je suis ravi que notre chanson d'amour « Mountain Hunt » ait été choisie pour cette collaboration. Le rythme effréné et la progression dynamique, qui se terminent par un audacieux « Next ! ». J'espère que vous apprécierez chaque instant !

Quand sortira Resident Evil Survival Unit ?





Resident Evil Survival Unit sortira en 2025 sur mobiles, sans plus de précisions. Pour rappel, nous avons rendez-vous dans quelques jours pour découvrir une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem. Vous pouvez sinon retrouver Resident Evil 2 Remake à petit prix grâce à notre guide d'achat.