Mario Tennis Fever monte au filet et exhibe son contenu en vidéo

Tout savoir sur Mario Tennis Fever





Le dernier Nintendo Direct généraliste en septembre 2025 avait notamment mis en avant plusieurs productions dans l'univers de Mario, dont un Mario Tennis Fever inédit à destination exclusive de la Switch 2, immédiatement daté au 12 février 2026. Oui, c'est dans un mois et, sauf surprise, il n'y aura pas de présentation de l'éditeur avant cela. C'est donc au travers d'une traditionnelle bande-annonce overview que nous découvrons à présent tout ce qui fera le sel de ce successeur à Mario Tennis Aces, qui était sorti sur Switch en 2018.

Le gameplay





Les personnages pourront donc notamment effectuer des lifts (rebonds plus hauts), coupés (trajectoire en courbe) et lobs (au-dessus de l'adversaire), ainsi que des glissades et sauvetages de balle. Ce nouvel épisode introduira en plus les Raquettes frénétiques, donnant accès à une frappe spéciale une fois la jauge associée remplie, qui pourra être contrée en la renvoyant avant que la balle ne touche le sol. De plus, en double, les effets pourront se cumuler. Au nombre de 30, elles disposeront chacune d'un effet bien particulier, de quoi pimenter les parties :

Raquette de feu - Embrase plusieurs emplacements du court ;

- Embrase plusieurs emplacements du court ; Raquette de glace - Transforme certaines parties du court en une surface gelée et glissante ;

- Transforme certaines parties du court en une surface gelée et glissante ; Raquette Pokey - Invoque un Pokey au point d'impact de la balle ;

- Invoque un Pokey au point d'impact de la balle ; Raquette mini-champi - Réduit l'adversaire à une taille minuscule ;

- Réduit l'adversaire à une taille minuscule ; Raquette doublure - Perturbe l'adversaire en créant un double de notre personnage ;

- Perturbe l'adversaire en créant un double de notre personnage ; Raquette turbo - Se déplacer rapidement sur le terrain.

Si jamais vous préférez jouer comme à l'ancienne, il sera toujours possible de modifier les paramètres. De plus, il faudra veiller à ne pas subir trop de dégâts sous peine d'être temporairement hors jeu si les PV tombent à zéro. Et comme depuis l'introduction des contrôles gyroscopiques, il sera possible d'activer un mode Dynamique où nos mouvements en tenant les Joy-Con 2 seront retranscrits en jeu.

Les personnages jouables





Avec pas moins de 38 personnages, Mario Tennis Fever sera l'épisode en comportant le plus, même si tous ne feront pas leur retour. Voici la liste complète, les noms en gras étant les petits nouveaux :

Mario ;

Luigi ;

Peach ;

Daisy

Harmonie ;

Pauline ;

Wario ;

Waluigi ;

Toad ;

Toadette ;

Luma ;

Yoshi ;

Bowser ;

Bowser Jr. ;

Donkey Kong ;

Boo ;

Maskass ;

Koopa Troopa ;

Kamek ;

Spike ;

Diddy Kong ;

Chomp ;

Birdo ;

Paratroopa ;

Flora Piranha ;

Plante Piranha ;

; Boum Boum ;

Bloups ;

Bowser Skelet ;

Skelerex ;

Bébé Mario ;

Bébé Luigi ;

; Bébé Peach ;

Wiggler ;

Carottin ;

; Goomba ;

; Bébé Wario ;

; Bébé Waluigi.

Les modes de jeu





Différentes manières de s'amuser avec une raquette à la main seront proposées, allant des grands classiques à des expériences plus originales :

Tournoi - Avec des commentaires en direct d'une fleur cancan ;

- Avec des commentaires en direct d'une fleur cancan ; Tours des épreuves - Relever une série de défis pour atteindre le sommet ;

- Relever une série de défis pour atteindre le sommet ; Jeux spéciaux :

: Défi anneaux - Envoyer la balle avec précision à travers des anneaux pour marquer des points ;

- Envoyer la balle avec précision à travers des anneaux pour marquer des points ;

Tennis forestier - Agrandir le court en nourrissant des Plantes Piranha avec des balles de tennis ;

- Agrandir le court en nourrissant des Plantes Piranha avec des balles de tennis ;

Tennis-flipper - Un mélange des deux disciplines ;

- Un mélange des deux disciplines ;

Usine à raquette - Des Raquettes frénétiques apparaissent sur le terrain ;

- Des Raquettes frénétiques apparaissent sur le terrain ;

Tennis des prodiges - Avec des effets prodigieux inspirés de Super Mario Bros. Wonder.

- Avec des effets prodigieux inspirés de Super Mario Bros. Wonder. Aventure - De mystérieux monstres transforment Mario, Luigi, la princesse Peach, Wario et Waluigi en bébés, qui devront alors réapprendre à maîtriser leurs compétences tennistiques et surmonter de nombreux défis pour retrouver leur apparence normale ;

- De mystérieux monstres transforment Mario, Luigi, la princesse Peach, Wario et Waluigi en bébés, qui devront alors réapprendre à maîtriser leurs compétences tennistiques et surmonter de nombreux défis pour retrouver leur apparence normale ; Multijoueur local / sans fil local (compatible GameShare) - Jusqu'à 4 sur un même écran ou chacun sur sa console ;

- Jusqu'à 4 sur un même écran ou chacun sur sa console ; Jeu en ligne / Match classé (nécessite un abonnement NSO).

Pour terminer, il est précisé que les amiibo serviront à modifier l'apparence de la balle, autant dire que c'est assez inutile.

