Switch 2 : la console menacée par une hausse des prix ? Furukawa brise le silence et inquiète déjà

Nintendo surveille de très près la rentabilité de la Switch 2





Lors d’un entretien accordé au Kyoto Shimbun, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a reconnu que la rentabilité de la Switch 2 faisait l’objet d’une attention particulière. En cause ? La hausse continue du prix des composants, notamment la mémoire vive, ainsi que l’impact des taux de change et des droits de douane. Le dirigeant rappelle que la profitabilité du matériel dépend de nombreux facteurs, allant des conditions d’approvisionnement à la production de masse, en passant par les politiques tarifaires internationales. Nintendo affirme travailler sur ces enjeux dans une logique de moyen et long terme.





La flambée de la RAM et les tarifs douaniers au cœur des inquiétudes





Furukawa souligne que le marché de la mémoire est actuellement extrêmement instable. La demande massive liée aux centres de données dédiés à l’intelligence artificielle a fortement tendu l’approvisionnement en RAM, faisant grimper les prix. Si Nintendo assure qu’il n’y a pas d’impact immédiat sur ses résultats, la situation est jugée suffisamment sérieuse pour être suivie de près. À cela s’ajoutent les tarifs douaniers imposés par les États-Unis au Japon, qui auraient déjà entraîné un impact négatif de plusieurs dizaines de milliards de yens sur l’exercice fiscal en cours, notamment au premier semestre.

Vers une répercussion sur les prix pour les joueurs ?





Interrogé sur une éventuelle hausse des prix liée à ces contraintes, Shuntaro Furukawa reste prudent et qualifie cette hypothèse de purement théorique. Toutefois, Big N. rappelle que sa politique générale consiste à considérer les droits de douane comme un coût à répercuter autant que possible sur les prix, et pas uniquement sur le marché américain. Cette position s’inscrit dans un contexte délicat... La firme cherche à accélérer l’adoption de la Switch 2 tout en maintenant la dynamique de ses plateformes. Après avoir déjà ajusté le prix de certains accessoires et augmenté le tarif des modèles Switch aux États-Unis en 2025, nous retenons surtout que le géant avance avec prudence, consciente que la question des tarifs pourrait rapidement devenir un sujet brûlant pour les joueurs... comme pour le marché.

