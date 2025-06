TEST Nintendo Switch 2 : la révolution attendra, mais le plaisir est déjà là

Pas d'OLED ? À l'aide ?





La nouvelle console de Nintendo a la lourde charge de succéder à la Switch, une machine vendue à plus de 150 millions d’exemplaires. Sans doute encore traumatisé par l’échec commercial de la Wii U, le constructeur japonais est allé au plus simple : une Switch 2, plus grande, plus puissante et plus chère. Nous avons passé de longues journées avec la console entre les mains, voici notre test complet de la Nintendo Switch 2.

Le choix de l'écran LCD laisse vraiment à discuter.

Pas de révolution ici, la Switch 2 est une Switch 1 améliorée, mais Nintendo a pensé à pas mal de détails. La console embarque un écran 7,9 pouces… LCD. Oui, le constructeur a délaissé l’OLED, pourtant intégré à la Switch OLED, pour privilégier une ancienne technologie, compatible avec le HDR. L’écran affiche une image en 1080p plutôt belle, sans défauts de couleurs majeures, la technologie HDR apporte un vrai plus dans les jeux compatibles, le taux de rafraîchissement à 120 Hz est agréable et bienvenu pour le VRR (permettant un framerate à 40 fps), la luminosité est plus élevée que sur Switch 1, mais nous avons malheureusement des reflets qui viennent déranger lorsque le soleil pointe le bout de son nez par la fenêtre. Le choix de Nintendo laisse vraiment à discuter, il y a des avantages (surtout le HDR, quand il est bien utilisé dans les jeux compatibles), mais encore des inconvénients, tout laisse déjà à croire qu’une Switch 2 OLED verra le jour à l’avenir.

La Switch 2 arbore encore une fois des bandes noires autour de l’écran, plus fines que sur Switch 1, mais plus épaisse que sur Switch OLED, mais elles se font vite oublier pendant l’utilisation. La console a également pris du poids, affichant 540g sur la balance, soit 140g de plus que sa petite sœur, mais en jouant en mode Portable, cela ne se fait absolument pas sentir. D'ailleurs, la chauffe est très bien maîtrisée, la console évacue la chaleur par la tranche supérieure, rien ne se fait ressentir au bout des doigts et la ventilation reste silencieuse. Cependant, la taille agrandie de la Switch 2 l'empêche de rentrer dans de larges poches.

L’écran tactile n’est que la surface de la console, qui ne manque pas d’atouts, alors faisons le tour de l’engin. Sur la tranche inférieure, nous retrouvons un port USB-C pour connecter la Switch 2 à son dock ou pour utiliser un chargeur portable, des grillages pour les haut-parleurs et une béquille pour faire tenir la console en mode Sur Table. Fort heureusement, Nintendo a repris le format de la Switch OLED, la béquille fait la largeur de la console, mais elle semble assez fragile en son centre, nous n’osons pas trop forcer dessus. Sous cette béquille, nous retrouvons un port microSD Express pour agrandir l’espace de stockage, ces modèles sont bien plus performants, avec une meilleure vitesse d’écriture et surtout de lecture, idéal pour réduire les temps de chargement. Mais le prix est également plus élevé qu’une microSD standard.

En 2017, la Switch 1 proposait un espace de stockage de 32 Go, mais le système ne laissait que 25 Go pour installer les jeux et mises à jour. La Switch OLED grimpait à 64 Go, c’était mieux, mais pas encore suffisant. Nintendo a évidemment amélioré ce point, la Switch 2 propose 256 Go de stockage (249 Go réels), mais les jeux pèsent aujourd’hui plus lourds. Entre les 62,2 Go de Cyberpunk: Ultimate Edition (une version physique existe, ouf), les 58,3 Go de Hitman World of Assassination: Signature Edition (une carte clé de jeu qui demande de tout télécharger) ou encore les 69 Go de Split Fiction (un code numérique, sérieusement ?), il va falloir que les éditeurs tiers fassent un effort, sans quoi l’achat d’une carte microSD Express va vite devenir indispensable. Sorcier de l’optimisation, Nintendo propose au lancement un Mario Kart World ne prenant que 22 Go.

Notation Verdict 16 20